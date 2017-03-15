Bu modellerin hepsi virüslü olabilir!

Android telefonlarda tespit edilen yeni bir virüs kullanıcıları telaşlandırdı. Bu virüs farklı daha kutusu açılmamış telefonlarda bile bulunabiliyor.

Checkpoint adlı güvenlik firmasının yayınladığı güvenlik raporuna göre birçok akıllı telefon üreticisinin en önemli modellerinin de içinde bulunduğu onlarca model virüs tehlikesi taşıyor olabilir. Tüketiciyi tedirgin eden asıl gelişme cihazlara virüslerin sonradan yüklenen uygulamalardan değil de cihaza önyüklü olarak gelen uygulamalar sebebiyle girmesi konusu oldu.

HANGİ TELEFONLAR VİRÜS RİSKİ TAŞIYOR OLABİLİR?

Önyüklü olarak gelen virüsün adı Loki, hangi cihazlarda olabileceği konusunda Checkpoint’in verdiği listede satış rekorları kıran modeller de bulunmakta. Zararlı yazılım aslında üreticilerin bilgisi dahilinde yüklenmiyor. Loki ismindeki virüsün fabrika çalışanları veya paketleme aşamasında yüklendiği düşünülüyor. Virüsüten kurtulmanın yolu ise basit, cihazınızın orijinal yazılımını bilgisayar aracılığı ile yeniden yüklemek en basit çözüm olarak görülüyor.

İŞTE ZARARLI YAZILIM BULUNDURABİLECEK CİHAZLARIN LİSTESİ



