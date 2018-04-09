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Bu nasıl belediye?

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KKTC olarak isimlendirilen coğrafyada, halka hizmet vermesi ve kaliteli bir yaşama imza atması gereken bazı belediyelerin, insan yaşamını zorlaştırdıkları öne sürülüyor.
Bu nasıl belediye?

Taner ULUTAŞ

İnsanın yaşam kalitesinin yanısıra çevreye de önem vererek yabanı koruma altına alması gereken bu belediyelerin,çevreye verdikleri zarara da aldırmadıkları belirtiliyor. Tatlısu Belediyesinin sahilden kum alarak satmasının yanısıra, ormanlık arazilere bırakılan çöpleri detoplamadığı öne sürülüyor.

Tatlısu Bölgesinde yaşamını idame ettiren güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Belediye başkanı Hayri Orçan’ı bölge halkı olarak anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir belediye başkanı olarak çevreye, özellikle Tatlısu Bölgesi için olmazsa olmazların başında gelen ve turizm açısından son derece önemli olan sahillere yaptığı tahribat büyük boyutlara ulaştı ve buna dur denilmesi gerekiyor. Belediye Başkanı sahilden kum alarak sahil şeridine büyük zarar verirken, kepçeler ile kamyonlara doldurduğu kumu da ilginçtir villa yapanlara, ev tamiratı yapanlara satıyor" dedi.

Ayni Kaynak, açıklamasına devamla, "Bir süre önce gazetelerde, İskele Belediyesinin sahilden kum aldığını ve nesli tükenmekte olan kum zambaklarına zarar verildiğini görmüştük. Çevre bakanlığı ile çevreciler hemen olaya el atmış ve ceza kesmişti. Bizim Tatlısu’da kepçeler ile sahilden alınan ve kamyonlar ile satılan kuma ise nedense kimse ses çıkartmıyor" ifadesinde bulundu.

"Bizim başkan, bölgeye gelen  motorcular, burada çalışırken onlar ile rüzgar sörfü ile gelip keyif yapmak isteyenlerle de fotoğraf çektirmekten ve bölgeye hizmet getirdim adı altında  şov yapmaktan öte bir şey yapmıyor. Piknikçiler gelir onlar ile resim çeker ama bu insanlar gittikten sonra bırakılan çöpleri temizlemez. Orada orman içerisinde bırakır ve sinekten buralarda durulmaz" diyen ayni kaynak, "Allah aşkına güzelim sahili bitiriyor.  Zambak Tatilköyü yanındaki denize giriş yollarını Belediye olarak kapatmışlardı. Herhalde inşaat yapan mülk sahipleri için kum alındığının görülmesini istememelerinden dolayı buralar kapatılmıştı. Çevre bakanlığı ile çevreciler herhalde bu duruma daha fazla seyirci kalmaz" dedi.

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