Bu nasıl iş? Dolandırıcılıkla suçlanan polis, 2013'te de başka bir şahsı dolandırmaktan yargılanmıştı

Musa Güler, 2013 yılında da görevini ve polis teşkilatının adını kötüye kullanarak, Girne’de benzer şekilde, bir kişiyi 46 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanarak yargılanmıştı.

Sevgilisini ve iş arkadaşını dolandırarak yaklaşık 282 bin TL para temin eden Musa Güler, şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri alındı.

Benzer suçlamalardan ikinci kez tutuklanan ve işlediği suçlar ortaya çıkan zanlı Güler’in polis teşkilatındaki görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kız arkadaşının her şeyini sattı

Zanlı Musa Güler’in ağustos ayı içerisinde, kız arkadaşı D. F. S.’ye ait ikametgâhı, satma yetkisi olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek C. M.’ye 25 bin sterlin karşılığında satmak için anlaşıp 71 bin 500 TL aldığı ortaya çıktı.

Yine zanlı Musa Güler’in temmuz ayı içerisinde, kız arkadaşı D. F. S.’ye ait aracı bir galeriye götürüp karşılığında yeni bir araç alacağı şeklinde yalan beyanda bulunarak D. F. S.’ye satış sözleşmesi imzalattığı fakat aracı 4 bin sterlin karşılığında başka birisine sattığı öğrenildi.

Zanlının kız arkadaşı D. F. S.’ye ait cep telefonunu tamire götüreceği şeklinde yalan beyanda bulunduğu ve kız arkadaşından bin 200 TL tamir parası aldığı fakat cep telefonunu geri vermeyip sattığı da belirtildi.

İş arkadaşını da dolandırdı

Ayrıca, iş arkadaşı olan polis memuru C. A.’ya, babasının böbrek hastası olduğu ve tedavi masrafları için bankadan 10 bin TL kredi çekeceği şeklinde yalan söyleyip, teminat göstermek amacıyla iş arkadaşından 10 adet çek yaprağı talep eden zanlı Musa Güler’in söz konusu imzalı ve boş çek yapraklarını tedavüle sürerek toplamda 189 bin TL temin ettiği de ortaya çıktı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Behrat Mavioğlu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Şerif Avcil’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Musa Güler’in “Sahtekarlıkla Para Temini” ve “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçlamalarından methaldar olduğunu ifade eden Şerif Avcil, meseleyle ilgili bulgularını mahkemede anlatıp, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(KIBRIS)