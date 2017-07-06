 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.619
  • Altın 142,565
  • Dolar 3,6186
  • Euro 4,1192
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Bu ne yaman çelişki!

» »
Bu ne yaman çelişki!
Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yayımlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki iki ayın güneş altında çalışmak için uygun olduğunu öne sürdü.

Detay Kıbrıs

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece arası yüksek olduğu şu günlerde Kıbrıs adası 44 derecelik sıcak havanın etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta güney Lefkoşa'da 2 kişi sıcaktan dolayı hayatını kaybetmiş ve 3 kişi de hastanelik olmuştu.

Bugün ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile gerçekleştirdiği görüşmesinde aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği konularını masaya yatırdı. 

Görüşmede aşırı sıcakta dışarıda çalışmayla ilgili konuşan Bakan Saner, Bakanlığın bilimsel çalışmalar yapmak zorunda olduğunu ifade ederek gerek Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporlarından gerekse  KKTC Meteoroloji Dairesi’nden  alınan bilimsel verilere göre değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Bu bilimsel veriler ışığında  hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında kabul edilebilecek limetlerde olduğunu söyleyen Saner herhangi bir sapma olduğu anda, Bakanlığının konuyla ilgili gerekli her türlü tedbiri almak için karar üretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan sıcak havayla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 11.00 -16:00 saatleri arasında vatandaşın sokağa çıkmamasını, eğer zorunluysa en az 40 koruma faktörlü kremler kullanmasını ve güneş gözlüğü ile şapka takmasını önerdi. 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanı Saner, havanın güneşte çalışmaya uygun olduğunu öne sürdü06 Temmuz 2017 Perşembe 15:29
  • Kanatlı'dan olası "çözümsüzlük" sonrası "kötü senaryolar"06 Temmuz 2017 Perşembe 15:12
  • Avtepe'de yangın: 4 saatte söndürülebildi06 Temmuz 2017 Perşembe 15:00
  • Kıbrıs TMT Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mektup gönderdi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:20
  • Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Krediler (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
  • Tarım Dairesi Minareliköy’lü üreticileri bilgilendirdi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:13
  • Girne Belediyesi ile UFÜ'den işbirliği06 Temmuz 2017 Perşembe 14:11
  • YDP: “KKTC’ye bir şans verin”06 Temmuz 2017 Perşembe 14:09
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ile biraraya geldi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:08
  • Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası yürürlüğe girdi: İşte değişiklikler...06 Temmuz 2017 Perşembe 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti