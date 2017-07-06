Bu ne yaman çelişki!

Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yayımlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki iki ayın güneş altında çalışmak için uygun olduğunu öne sürdü.

Detay Kıbrıs

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece arası yüksek olduğu şu günlerde Kıbrıs adası 44 derecelik sıcak havanın etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta güney Lefkoşa'da 2 kişi sıcaktan dolayı hayatını kaybetmiş ve 3 kişi de hastanelik olmuştu.

Bugün ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile gerçekleştirdiği görüşmesinde aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği konularını masaya yatırdı.

Görüşmede aşırı sıcakta dışarıda çalışmayla ilgili konuşan Bakan Saner, Bakanlığın bilimsel çalışmalar yapmak zorunda olduğunu ifade ederek gerek Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporlarından gerekse KKTC Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilimsel verilere göre değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Bu bilimsel veriler ışığında hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında kabul edilebilecek limetlerde olduğunu söyleyen Saner herhangi bir sapma olduğu anda, Bakanlığının konuyla ilgili gerekli her türlü tedbiri almak için karar üretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan sıcak havayla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 11.00 -16:00 saatleri arasında vatandaşın sokağa çıkmamasını, eğer zorunluysa en az 40 koruma faktörlü kremler kullanmasını ve güneş gözlüğü ile şapka takmasını önerdi.