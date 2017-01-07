"Bu noktaya geldikten sonra bir çöküş yaşanırsa..."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu Cenevre Zirvesi ve 5 li konferansla ilgili olarak bilgilendirdi ve görüş alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 13.10’da başlayan görüşme yaklaşık 1 .5 saat sürdü.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bir barışın mutlaka Cenevre’den çıkması temennisinde olduklarını ifade etti ve kendi şahsi görüşünün, tarihte ilk defa uluslararası konferansın toplanacak olması da dikkate alındığında bu sorunun mutlaka çözümle noktalanması gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

Bu noktada bütün tarafların sorumluluğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Talat, bu noktaya geldikten sonra bir çöküşün yaşanmasının çok kötü olacağını belirtti.

Talat, süreci bugüne kadar destekleyenlerin elinden geleni yapması ve olumlu bir sonuç çıkması gerektiğini de vurguladı.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, Akıncı’nın Cenevre zirvesi öncesinde kendilerine görüşlerini aktardığını, kendilerinin de fikirlerini ortaya koyduklarını belirtti. Zor bir dönem içerisinde olunduğunu ifade eden Eroğlu, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan çıkan mesajlar ile söylenen sözlerin kendilerini umutlu olma noktasına taşımadığını dile getirdi.

Eroğlu, “Temennimiz Sayın Cumhurbaşkanı’nın Cenevre’de kendi haklılığımızı en iyi şekilde savunması ve Kıbrıs Türk halkını tatmin edecek bir anlaşmayla dönebilmesi” dedi.

Eroğlu, Güney’den gelen sesleri dinlediği zaman çok umutlu olamadığını, Rum tarafının yine bir ertelemeyle, zamana oynama düşüncesiyle hareket edebileceği düşüncesinde olduğunu belirtti.