TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Eğitim Bakanlığı'nın Anafartalar Lisesi'ni taşımak istemesine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İdris konuyla ilgili parti olarak görüşlerini anlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Milli Eğitim Bakanlığı okulların nüfusunu ve güvenliğini öne sürerek Anafartalar lisesi ve ortaokul bölümünü Karakum bölgesindeki karkas binanın olduğu yere taşımak istediğini ve boşalacak yere de 23 Nisan İlkokulu'nun 3, 4 ve 5. Sınıflarını aktarmak yönündeki projesini açıkladı. Konu ile ilgili görüşlermizi sizlerle paylaşmak istedim.

1. Bu okullarımızın nüfus sorunu olduğu yönündeki bakanlık tesbiti doğrudur. Eksik olan bölgedeki diğer İlkokul ve ortaokulların

durum tesbiti yapılmadan soruna lokal bakılmasıdır. Yapılması gereken 800'ü aşkın öğrencisi olan Oğuz Veli Ortaokulunun, Karaoğlanoğlu İlkokulunun ve Hasan Cafer İlkokulunun da durumlarına bakılmasıdır. Soruna global bakıp tam ve detaylı teşhis konmalıdır.

2. Güvenlik sorunu ülkemizdeki tüm okullarımızda ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu sorunu okulun yeri değiştirilerek çözümleneceğini öne sürmek yeterli ve inandırıcı bir arguman değildir. Okulların güvenliği konus elbette ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

3. Öğretmenlerin evlerinin uzağına gitmek istemediklerini söylemek de doğru bir yaklaşım değildir. Anafartalar Lisesi öğretmen kadrosu ortaokulun taşınması konusunda olumlu görüş belirtmektedir. Bu da ortaokulla birlikte belli sayıda öğretmenin de yeni okula nakil olacağı anlamını taşımaktadır. Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kişisel bir tutumlarının olduğunu iddaa eden sayın Bakanın doğru teşhis yapmadığını göstermektedir. Bu tutum hem öğretmenleri üzmekte hem de olumlu dialoğun önünü tıkamaktadır.

4. Girne imar palanının biran önce tamamlanması ve hayat bulması bu tip sorunların çözümü için çok önemlidir. Şehrin ne yönde ve nasıl gelişeceği, nufusunun ne olacağı hesaplanarak kentlerdeki eğitim stratejileri de belirlenmelidir. Bu yapılmaz ise boşa yatırımlar sözkonus olacak ve sorunlar daha da büyüyecektir.

5. Okul ve sınıf bazında öğrenci sayıları ile ilgili standartlar oluşturulmalı ve okullarımızın planlaması bu standartlar çerçevesinde planlanmalıdır. Okulların kapsam alanların tekrar bu anlayışla ele alınıp çalışılması gerekmektedir.

6. Eğitimde okullar arasında standart problemleri var. Veli gözünde bazı okullar daha iyi eğitim vermektedir. Veliler çocuklarını daha iyi eğitim verdiklerini düşündükleri okullara yerleştirme çabasındadırlar. Bu yaklaşım bazı okulların nüfuslarını aşırı şişirirken bazı okulların doluluk oranlarını çok aşşğılara çekmektedir. Bu sadece Girne Bölgesi okullarında değil tüm bölgelerde varolan önemli bir sorundur. Okullar arası eğitim standartı sağlanamazsa bazı okullara sürekli sınıf yapma ihtiyacı ile öğretmen atamak zorunda kalınacaktır. Bu da ciddi bir maddi yük anlamaını taşımaktadır. Diğer taraftan bazı okullarımızda da nüfus düşeceğinden öğretmen ve altyapı konusunda verimlilik düşecektir. Bakanlığın öncelikli olarak üzerinde durması gereken konulardan biride okullar arası standartizasyonun sağlanmasıdır.

7. Bakanlığın bünyesinde yeni okul ihtiyaçları için rezev araziler vardır. Girne bölgesindeki rezev araziler nereleri olduğu açıklanmalıdır. Bu arazilerin başka amaçlar ve kişilere devredildiği yönde söylemler de vardır. Bu konuda da bakanlığın açıklama yapması ve halkımızı bilgilendirmesi gerekmektedir.

8. Anafartalar Lisesi’nin taşındığı durmda yukarıda belirtmediğimiz taşımacılık sorununun ne olacağı ve devlete getireceği yük, mevcut binalara yayapılan yatırımların heba olacağı gibi konular da vardır.

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi Anafartalar Lisesi’nin taşınması meselesi küçük ve basit bir mesele değildir. Konu ciddiya alınmalıdır. Aksi takdirde bu devletin milyonlarca lirası heba edilebilir ve eğitim açısında da yanlış noktalara varabiliriz.

Böylesi kompleks konuların ele alınıp çözümlenmesi öncelikle vizyon sahibi yönetim anlayışı ister. Vizyonun doğru belirlenmesi için işin ehli ve bilimsel bakışa sahip kadroların işbaşında olmasını gerektir. Korkamadan cesurca gerçekleri söyleyen ve muhatapları ile sağlıklı iletişim kurbilen bir anlayış ancak bu sorunları çözebilir.