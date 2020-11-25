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Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

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Psikologlar Mars'taki ilk insanlı görev için seçilen astronotlarda bulunması gereken temel özelliği belirledi.
Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

Yeni bir çalışmaya göre Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta yaşayacak astronotların önce "vicdanlı" olması, yani doğru olanı yapmaya ve görevlerini özenle tamamlamaya istek duyması gerekiyor.

Çalışmada söz konusu özelliğin dürüstlük, tevazu, duygusallık, dışadönüklük, açık sözlülük ve uyumluluktan daha önemli olduğu ifade edildi.

Araştırmanın yazarı ve Kanada'daki Western Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktora öğrencisi Julia McMenamin, bulguları şöyle yorumladı:

"Bir ekip ne kadar vicdanlı davranırsa görevleri yerine getirmede o kadar iyi olacaktır."

Çalışmalarını Astrobiology isimli bilimsel dergide yayımlayan araştırmacılar, bu tür özelliklerin uzun süreli uzay uçuşlarındaki gerekliliğin "su götürmediğini" ifade ediyor.

Şu anda NASA, ilk insanlı Mars' görevini 2030'larda başlatmayı hedefliyor. Mürettebat üyelerinin Dünya’da alacağı eğitim haricinde birlikte yaklaşık 5 yıl geçireceği tahmin ediliyor.

Ekip çalışması Mars hayalini gerçekleştirebilir mi?****

İlk Mars görevini yöneten astronot ekibini konu alan Netflix dizisi Away’in danışmanı ve eski NASA astronotu Mike Massimino, Eylül’de CNN’e konuşmuş ve ekip çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

NASA’nın 2011’de sonlanan Uzay Mekiği Programı boyunca birçok uzay görevinde yer alan Massimino, "Astronotlar olarak birbirimizi gerçekten seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Astronotların birbirini hem aile üyesi hem de dostu olarak gördüğünü aktaran Massimino, "Uzun süreli uzay uçuşlarında işlerin ilerlemesini sağlayacak adaylar ararız" demiş ve şöyle eklemişti:

"İşler ters giderse, hata yaparsın. Sonuçta kimse mükemmel değil. Ama bununla başa çıkabilmen gerekir. Sadece mürettebat için değil, ekibin Dünya'ya geri dönmesi için çalışan insanları da düşünmeli. Mürettebat üyeleri onların çalışmalarına da katkıda bulunmalı."

Massimino ayrıca, insanların astronotları süperkahramanlar gibi gördüğünü ama bunun doğru olmadığını vurgulamıştı:

Ama biz sadece birbirini önemseyen ve harika işler yapan sıradan insanlarız.

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