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Bu Özelliklere Sahipseniz Güçlü Bir İnsansınız!

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Bu Özelliklere Sahipseniz Güçlü Bir İnsansınız!
Deneyimlerimizin bizi daha güçlü yaptığı bir gerçek. İyimser olmak, hayatımızın sorumluluğunu almak ve kendi kendimize acımamak, üzerinde çalışmamız gereken karakter özellikleri.

Siz bunlardan herhangi birini yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ya da ciddi ciddi üzerinde çalışmanız gereken şeyler olduğunu? Psikoterapist Amy Morin’in bir araya getirdiği bu 21 karakteristik özellik güçlü insanların karakteristik özellikleri.

1.Duygularınızla mantığınızı nasıl dengede tutacağınızı biliyorsunuz.

 

Duygularınızla mantığınızı nasıl dengede tutacağınızı biliyorsunuz.

 

Burada konu mantığınızla ya da duygularınızla yönetilip yönetilmediğiniz değil, ikisini ne şekilde dengede tuttuğunuz. Karar alma sürecinde hangi noktada duygularınızın mantığın önüne geçtiğini netçe görebiliyor oluşunuz. Zihinsel olarak güçlü bir insansanız bu ikisini dengeleyebilirsiniz.

  1. Zamanınızı üretken bir şekilde geçiriyorsunuz.

Bir şeyi yapmamak için sınırsız bahane üretebiliriz. Ancak zihinsel olarak güçlü insanlar isteklerine odaklanır ve zamanlarını üretken olmayan şeylerle harcamazlar.

  1. Değişikliklere adapte olabilmek için yeteneklerinize güveniyorsunuz.

Hayat durmadan değişirken bazen yeni durumlara adapte olmak zor olabiliyor. Çoğu insan bu değişimlere direnirken güçlü insanlar hızla değişen gerçekliğe ayak uydurmaya odaklanır.

  1. Önünüzü kesen korkularla yüzleşiyorsunuz.

 

Önünüzü kesen korkularla yüzleşiyorsunuz.

 

İnsanların çoğu korkularının üzerini kapatır, onlarla yüzleşmekten kaçınır. Bazı insanlar yalnızca başka insanlar tarafından güçlü görünmek için korkularıyla yüzleşir. Ancak güçlü insanların kimseye kanıtlayacak bir şeyi yoktur. Onlar sadece kendilerini gerçekleştirebilmek için korkularıyla yüzleşir.

5.Hatalarınızdan ders alıyorsunuz.

Güçlü insanlar davranışlarını doğru göstermek ya da yanlışlarını insanlardan güçlemek için çaba göstermez, hatalarından ders almaya çalışırlar.

  1. Olduğunuz kişiyle olmak istediğiniz kişi arasındaki dengeyi kurmuşsunuz.

Güçlü bir insansanız olduğunuz kişiyi kabul edip onu sever, daha iyisi olmak için uğraşmayı bırakmazsınız.

  1. Diğer insanların başarıları sizi mutlu ediyor.

 

Diğer insanların başarıları sizi mutlu ediyor.

 

Güçlü olmak demek, uzlaşmayı bilmek demektir. İnsanların başarısı sizi mutsuz etmez ya da kıskandırmaz, tersine onların mutluluğuna ortak olursunuz.

  1. Kendi değerlerinize göre yaşıyor ve karar alıyorsunuz.

Değerlerinize göre yaşıyor ve önceliklerinizi biliyorsanız karar verirken zorluk yaşamazsınız. Bu kabiliyetin kendisi sizi zaten güçlü hissettirir.

  1. Yeteneklerinizi başka insanlara göstermeye çalışmaktansa onları geliştirmeyi önemsiyorsunuz.

Genellikle insanlar, başkalarının onayına ihtiyaç duyar. Güçlü insanlarsa buna ihtiyaç duymadan kendilerini geliştirmeye odaklanırlar.

  1. Özgün bir hayat yaşıyorsunuz.

 

Özgün bir hayat yaşıyorsunuz.

 

Güçlü insanlar kendilerine karşı dürüsttürler. Davranışlarıyla düşünceleri hiçbir zaman çelişmez.

  1. Başardıklarınıza değil olduğunuz insana değer veriyorsunuz.

Güçlü insanlar sahip olduklarına değil oldukları kişiye değer verirler. Bu yüzden kazanmak ya da kaybetmek onlar için önemli değildir.

  1. Başarının beklemeye değer bir şey olduğunu biliyorsunuz.

Güçlü insanlar ödüllerini beklemeyi bilirler. İstediklerini almanın belli bir zamanı olduğunun farkındadırlar. Sabırsızlık insanı zayıflatan bir şey değil midir zaten?

  1. Hareketlerinizin sorumluluğunu alıyorsunuz.

Güçlü olmak hiçbir zaman hata yapmayacağınız anlamına gelmez. Hata yapacaksınız, ancak önemli olan hatanızdan ders almak ve devam edebilmektir.

  1. Zorlukları fırsat olarak değerlendiriyorsunuz.

 

Zorlukları fırsat olarak değerlendiriyorsunuz.

 

Karşınıza çıkan her engel, büyümeniz için bir fırsattır. İnsanlar genellikle zorluklar karşısında yılar, ancak güçlü insanlar zorluklarla savaşmayı bilir.

  1. Minnettarsınız

Her zaman daha fazlasını istemektense, ihtiyacı olduğundan fazlasına sahip olduğunu ve buna şükretmeyi bilen insan güçlü insandır.

  1. Bildiğiniz ve iyi yaptığınız şeye odaklanıyorsunuz.

Başarılı, etkili ve güçlü insanlar zamanlarını, eforlarını ve kaynaklarını iyi yaptıkları şeylere yatırmayı bilirler.

  1. Düşseniz de kalkmayı biliyorsunuz.

Başarısızlık güçlü insanlar için yolun sonu değil başlangıcıdır. Bilirler ki seçtikleri yol, eninde sonunda onları başarıya götürecek olan yoldur.

  1. Gerçekçi bir iyimsersiniz.

 

Gerçekçi bir iyimsersiniz.

 

Güçlü insanlar iyimserdir. Engellerle karşılaştıklarında en iyi olmasını diler, yere daha sağlam basarlar.

  1. Zayıflıklarınız üzerinde çalışıyorsunuz.

Genellikle insanlar zayıflıklarını saklama eğilimindedirler. Ancak güçlü insanlar zayıflıklarını kabul etmek ve bunlar üzerinde çalışmaktan kaçınmazlar.

  1. Problem çözmeye hazırsınız.

Problemlerinizden şikayet edebilir, küçük şeyleri büyütebilirsiniz. Ya da güçlü bir insan olarak problemlerinizi çözmeye çalışabilirsiniz!

  1. Her zaman öğrenmeye hazırsınız.

 

Her zaman öğrenmeye hazırsınız.

 

Yeni bir gün, yeni bir insan ya da yeni bir deneyim, bir şeyler öğrenmek için bir fırsat. Hayat ne getirirse getirsin, güçlü insanlar her zaman öğrenmeye çalışır.

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