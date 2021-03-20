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Bu pazar da tam kapanma uygulanacak

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Koronavirüs salgınına karşı hükümetin aldığı kararlar uyarınca bu Pazar da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu gece saat 21.00’de başlayacak yasak, pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek.
Bu pazar da tam kapanma uygulanacak

Koronavirüs salgınına karşı hükümetin aldığı kararlar uyarınca bu Pazar da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu gece saat 21.00’de başlayacak yasak, pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek.

Daha önceki haftalarda olduğu gibi bu Pazar da nöbetçi eczaneler, fırınlar, akaryakıt istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

Pazartesi-Cumartesi arasındaki altı günde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Marketler Pazar dışındaki altı günde 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Restoranlar, paket servis yanında açık mekanlarına müşteri kabul ederek hizmetlerini sürdürüyor.

Konfeksiyon ürünü satan yerlerde ürün denemesi yapılamıyor.

Ülkede halen sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar kapalı bulunuyor.

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