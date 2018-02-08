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Bu Pazar inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek

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Bu Pazar inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 11 Şubat Pazar günü, inşaat faaliyetleri için talep edilecek izinlerin verilmeyeceğini açıkladı.

Çeler, yasağa uymayanların bakanlığa ve polise ihbar edilmesini istedi.

Çeler, iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla toplanan Acil Kriz Masası tarafından alınan kararları aktarmak ve hayata geçirilebilecek çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bugün Çalışma Dairesi‘ne bağlı bölge amirliklerinde görev yapan müfettişlerle biraraya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Çeler, hem iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi konusunda personele taleplerini iletti, hem de müfettişlerin sıkıntılarını dinledi.

“DENETİMLER SIKLAŞTIRILMALI, ETKİNLEŞTİRİLMELİ”

İş kazalarının önüne geçilmesi için bütünlüklü çözüm sağlamak amacıyla paydaş örgütlerle komiteler kurulması kararlaştırıldığını anlatan Çeler, acil önlem olarak denetimlerin sıklaştırılmasının ve etkinleştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin de denetimler konusunda Bakanlığa desteğinin tam olduğuna işaret eden Çeler, bundan sonra kamu ihalelerinde de iş sağlığı ve güvenliği kalemi bedelinin keşif bedeline eklenmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

“11 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ İNŞAAT FAALİYETLERİNE İZİN VERİLMEYECEK… İHBAR EDİN”

Bakan Çeler 11 Şubat Pazar günü inşaat faaliyetlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilmeyeceğini de belirterek, faaliyette bulunan inşaatların vatandaşlar tarafından Bakanlığa ve Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbar edilmesini istedi.

Özel sektörde hafta sonu çalışma saatleriyle ilgili Bakanlığa bir çok ihbar geldiğini de belirten Çeler; özel sektör temsilcileriyle en yakın zamanda görüş alışverişinde bulunarak İş Yasası’nda belirtildiği gibi haftada 40 saati geçmeyecek şekilde uygulamanın pekişmesi yönünde adımların atılacağını ve özel sektördeki çalışma saatleri ile ilgili de denetimlerin etkinleştirilmesi için çalışmaların başlatılacağını sözlerine ekledi.

Pazar günleri inşaat faaliyetlerinin yapılabilmesi için bakanlıktan izin almak gerekiyor.

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