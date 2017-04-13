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Bu Pazar Kalavaç’tayız!

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Bu Pazar Kalavaç’tayız!
Her yıl heyecanla beklenen ve bu yıl da 6’ncısı düzenlenecek olan, Değirmenlik Belediyesi, Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği, 16 Nisan Pazar günü yapılıyor.

Kalavaç köyü meydanında, saat 10:00’da başlayacak olan etkinlik gün boyu sürecek.

Sunuculuğunu bir kez daha Hüseyin Kıral’ın yapacağı etkinlikte; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 5. Mevsim Yaşam Korosu konseri, Dila Değer Soygazi ve çocuklardan zumba gösterisi, Fevzi Köroğlu’ndan kaval dinletisi, Sabriye Atikoğlu ve ekibinden zumba gösterisi, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları ekibinden folklör gösterisi, Beyaz Kelebekler’den müzik dinletisi gibi gösteriler yer alacak. Grup Empati’nin eğlenceli konseriyle devam edecek olan Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği’ğe geniş bir katılım beklenmektedir.

POLİS VE BELEDİYE ZABITALARI GÖREV BAŞINDA

Pazar günü gerçekleşecek olan etkinlikte, kalabalıktan dolayı herhangi bir sıkışıklık oluşmaması ve güvenlikle huzurun sağlanması için Değirmenlik Belediyesi’nden görevli zabıtalar, polis ile birlikte iş başında olacak.

BİG RENT (BİGİ BOX) KATKI SAĞLIYOR

Değirmenlik Belediyesi, Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği’ne bu yıl yine Big Rent katkı koyuyor. Halkın her türlü ihtiyacının düşünüldüğü etkinlikte, sağlık, hijyen ve temizlik ön planda tutuldu.

GÖREVLİ KARTLARINA DİKKAT!

Kalavaç muhtarlığından yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi, Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği’nde her türlü satışı yapacak kişilerin boynunda GÖREVLİ KARTI bulunacaktır. Bu yüzden Muhtar Ömer Meraklı, halktan, boynunda görevli kartı olan kişilerden alışveriş yapmaları konusunda dikkatli olunmasını vurguladı.  

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