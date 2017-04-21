Bu Pazar KKTC'de seçim olsa... İşte Anket sonuçları... Detay Gazetesi Nisan 2017'de yapılan anket sonuçlarını açıklıyor

Bu Pazar KKTC'de seçim olsa... İşte Anket sonuçları... Detay Gazetesi Nisan 2017'de yapılan anket sonuçlarını açıklıyor.

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %63,3’ü sandığa gidecek.

Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise hayli yükseliyor...

DETAY Gazetesi 2100 kişi ile yüz yüze yapılan NİSAN 2017 anketini açıklıyor.

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?

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