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Bu rahatsızlık kadınlarda vajinusmusa yol açıyor

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Cinsel tiksinti bozukluğu neden olur? Cinsel tiksinti bozukluğu hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık!
Bu rahatsızlık kadınlarda vajinusmusa yol açıyor

Cinsel tiksinti bozukluğu neden olur? Nasıl tedavi edilir? Kadınlarda ve erkeklerde görülen cinsel tiksinti bozukluğu kadınlarda vajnusmusa neden olurken erkeklerde de erken boşalma problemine neden olmaktadır. Çiftlerin hayatını kabusa çeviren cinsel tiksinti bozukluğu hakkında tüm merak edilenleri  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Cinsel Terapist Op. Dr. Dilek Öcal'dan öğrendik. 

TÜM CİNSEL UYARANLARA KARŞI İSTEKSİZLİK HALİDİR 

Cinsel isteksizlik olarak adlandırılan cinsel ttiksinti bozukluğu gene olarak kadınlarda daha fazla görülmektedir. Tiksinti genel olarak tüm cinsel uyaranlara karşı tiksinti duymak şeklinde olabilmektedir. Bu kişilerde cinsel ilişkiye girmek kadar cinsel organlara bakmak, dokunmak, cinsel salgılarla bulaşmak, cinsel organların kendine has kokuları, hatta öpüşmek bile iğrenç ve tiksindirici olabilir. 

İLİŞKİ ANINDA ÇARPINTI, BAYILMA HİSSİ, GERGİNLİK HİSSEDERLER 

Bu sorunu yaşayan kişiler genel olarak cinsel ilişkiye girmek istemezler. Cinsel ilişki anında korku hissederler, mide bulanatısı gerginlik, çarpıntı, bayılma hissi gibi fiziksel durumlar yaşarlar. Cinsel tiksinti bozukluğuna obsesif kompulsif bozukluk (titizlik veya takıntı hastalığı), anksiyete bozuklukları, fobiler, post travmatik stres bozukluğu (travma sonrası stres bozukluğu) gibi ruhsal sorunlar da sıklıkla eşlik eder. 

ERKEKLERDE ERKEN BOŞALMA KADINLARDA VAJİNUSMUSA YOL AÇIYOR 

Cinsel tiksinti bozukluğunun altında pek çok neden yatmaktadır. Bunlara zamanında öğretilen yanlış ve eksik değerler, cinsellikle ilgili yasaklar, baskılar, aşırı muhafazakâr ve katı din ve ahlak kuralları ile büyütülmek, cinsel istismar, taciz, tecavüz durumları neden olmaktadır. Cinsel tiksinti bozukluğu erkeklerde erken boşalma problemine yol açarken kadınlarda ise vajinusmus problemine yol açmaktadır. 

MUTLAKA BİR UZMANA GÖRÜNMELİSİNİZ 

Bu hastalığında tedavisi bulunmaktadır. Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey deneyimli bir cinsel terapist bulmanızdır. Eğer cinsel tiksinti bozukluğuna yol açacak geçmişte yaşadığınız herhangi bir tranvatik bir durum yoksa bu durumu terapist yardımıyla kısa süre içerisinde aşmanız mümkün olacaktır. 

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