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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

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Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır.
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

 

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

  •  

    2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

  •  

    3. Resimde ilk ne görüyorsun?

  •  

    4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

  •  

    CEVAPLAR

    1.

    1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

    4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

    7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

    10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

  •  

    2. 

    KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun.

    FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

  •  

    3.

    Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun.

    Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.

  •  

    4.

    YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin.

    İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.

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