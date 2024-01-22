Bu saatlere dikkat! Serhatköy’de yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Serhatköy’de elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, elektrik kesintisinin 10.00-13.00 saatleri arasında Serhatköy Barış Caddesi ve Yeni Sokak civarında yapılacağı kaydedildi.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti yapılacağı ifade edilen duyuruda, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.
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