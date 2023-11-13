Bu saatlere dikkat! Uzun süreli kesinti olacak

Kıb-Tek, İskele Petek Pastahanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere yarın bir süre elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında İskele Petek Pastahanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.