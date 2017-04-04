“Bu sayı 27 bine çıkacaksa da çıkacak”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP-DP hükümeti döneminde 7 bin 200 vatandaşlık verildiğini açıkladı.

Denktaş, “bu sayının 27 bine çıkacaksa da çıkacağını, çünkü bu insanlara yıllardır verilmeyen haklarının verildiğini” söyledi. Kimseye vatandaşlık “dağıtılmadığını”, gerekli tüm yasal süreçlerin titizlikle yapıldığını ifade eden Denktaş, hak edenlere vatandaşlık verildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm vatandaşlara ve işletmelere; ülkede nerede olursa olsun bir kazı yapılacağında kesinlikle Su Dairesi’ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, habersiz yapılan kazılarda altyapıya zarar verilmesi durumunda yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin eleştirilerini değerlendiren Çavuşoğlu, “CTP’nin muhalefette hep yapacağını söylediği veya eleştirdiği konuları iktidarda yapmaktan kaçtığı” görüşünü ifade ederek, CTP’ye siyasi yaşamını ülkeye katkı sağlayacak şekilde sürdürmesini temenni etti.

Çavuşoğlu, ilk olarak tüm vatandaşlara ve tüm kesimlere; kesinlikle kazı yapılacağında Su Dairesi’ne bildirimde bulunmak zorunda olunduğunu anımsatarak, “hoyratça cesaretle yapılan kazılarda o bölgedeki fiber kablo ve su hatlarına zarar verilmesinin vatandaşları mağdur ettiğini” kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan “lakaytlık” açıklamasının tüm ülkeyi kapsadığına inanç belirterek, ülkenin alışkanlıkları, ekonomik yapısı ve dairelerin işleyiş biçimi gibi konuların masaya yatırıldığında, ülkede çok daha çağdaş ve dinamik bir yönetim yapısı olması gerektiğinin görüleceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, su şebekelerine veya altyapıya kim zarar verirse yasal cezai müeyyidesinin yapılacağı uyarısında da bulundu. Çavuşoğlu, şu anda kazıdan etkilenen tüm bölgelere suyun iletildiğini de ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun şu anda ülkenin yüzde 80’ine ulaştığını ifade ederek, hiçbir belediyenin zarar etmediğini, hatta suyun artı gelir olduğunu vurguladı.

Tarım sulama projelerinin de neredeyse tamamlandığını, bu gelişme üzerine ihaleye çıkılmasını istediklerini, DSİ ile yaptıkları görüşmeler kapsamında da tünel projesi ve Güzelyurt sulama projesinin ihaleye çıkılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, ayrıca tüm ülkeye su ulaşabilmesi için de 200 kilometrelik bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, ülkede su ile ilgili yapılacak tüm kullanım ve zirai altyapı yatırım ve çalışmalarının ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla tamamlanabileceğini, çünkü KKTC’de bu altyapıları yapabilecek bir kaynak olmadığını vurguladı.

Geçiş döneminin devam etmesi gibi bir düşünceleri olmadığını, bu konuda teknik ve hukuki olarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, kuyu izinleri ile ilgili olarak da üzerlerinde çok büyük bir baskı olduğunu ve bazı çok büyük ihtiyaçlı bölgelere bazı izinler verdiklerini söyledi.

Kuraklık ile ilgili bölge bölge çalışmaya başladıklarını da söyleyen Çavuşoğlu, süt konusunda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi ve şu anda sütte ciddi bir performans gösterildiğini, kaliteyi artırmak için de gerekli düzenlemelerin yapıldığını, küçükbaşta da belli kuralların uygulandığını anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, mazot konusunda da hükümetin çiftçilere sözü olduğunu ifade ederek, bu ödemenin bir şekilde yapılacağını söyledi.

HAMZAOĞULLARI: “MEHMETÇİK LİSESİ KONUSUNDA HASTAYIM”

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Mehmetçik Lisesi ve İskele Merkezdeki Çukurova Üniversitesi” konulu konuşma yaptı. Hamzaoğulları, Çukurova Üniversitesi’ne verilen arazinin, eğer bu üniversite oraya yatırım yapmayacaksa Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınıp, gerçekten yatırım yapacak bir üniversiteye verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Lisesi konusunda “hasta” olduğunu, bu konunun kendisini gerçekten “hasta” ettiğini belirterek eleştirilerde bulundu ve bölge okullarına gerekli önemin verilmesini istedi.

BEROVA: “TEORİK DOĞRUYU PRATİĞE DÖNÜŞTÜRMEDE TÜM SİYASİLERE GÖREV DÜŞER”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, “eğitim; yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığından dolayı partiler üstü bir önem arz eder” görüşünü işaret ederek, Hamzaoğulları’nın İskele bölgesi okullarla ilgili söylediği sözlerin doğru olduğunu ancak bunların teorik olarak doğru olduğunu, bu teorik doğruyu pratiğe dönüştürme konusunda tüm siyasilere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Berova, Büyükkonuk ve Yedikonuk İlkokullarının birleştirilmesine teorik olarak bakıldığında bu tespitin doğru olduğunu ancak pratikte bunu yapabilmek için o bölgedeki halkın kabulünü sağlamak gerektiğini kaydetti.

Ancak bunun bölge halkına kabul ettirilemediğini ifade eden Berova, sıkıntının bu olduğunu, bu yüzden o bölgede tüm ilgililerin desteğini istedi, bölgede bu gibi sıkıntıların aşılması için toplu seferberlik yapılması gerekliliği üzerinde durdu.

Mehmetçik Lisesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekliliğine işaret eden Berova, Çukurova Üniversitesi konusuna da değinerek, geçmiş dönemde bu üniversiteye bir yasa ile yatırım olanağı tanındığını, ancak bu yatırımın henüz yapılmadığını söyledi.

Bu üniversiteye 400 dönümlük bir arazi verildiğini, ancak yatırım yapılmadığından buraya gelen yatırım taleplerini değerlendireceklerini ifade eden Berova, yeni YÖDAK Yasası ile bu konularda daha sağlam adımlar atabileceklerini, yönlendirme yapabileceklerini, yeni gelecek yatırımcılara olanak sağlanabileceğini anlattı.

Berova, bu yönlendirmelerin Çukurova Üniversitesi’ne verilen araziyi de kapsayacağını söyledi. Berova, ancak bu arazinin yola çıkışının Kaymakamlık kararıyla bir sendikaya verilen araziden dolayı kesildiğini ifade ederek, bu arazinin de devlet bünyesine geri kazandırılması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Berova, bu kararın iptal edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de Mağusa’daki yatırımını tamamlamasının ardından Erenköy’deki yatırımını yapacağını söylediğini ifade eden Berova, üniversiteyi bu yatırımı hızlandırması için her görüşmede teşvik ettiğini kaydetti.

DENKTAŞ EK MESAİLERLE İLGİLİ BİLGİ SUNDU

Meclis Genel Kurulu’nun yazılı sorular kısmında söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “ek mesailerle” ilgili bir soruyu yanıtladı. Denktaş, 13 yılda en çok ek mesai ödenen personelin yasal açıdan ismini veremeyeceğini, ancak yıllık rakamlarla ilgili daire bazında gerekli bilgileri sunacağını söyledi.

Denktaş, milletvekillerinin vatandaşlıklar, ek mesailer, müşavirler gibi konulardaki yazılı sorularını kürsüden yanıtladı ve bu konularla ilgili yazılı bilgileri Meclis Başkanlığına sundu.

“7 BİN 200 VATANDAŞLIK VERDİK… 27 BİNE ÇIKACAKSA ÇIKACAK…”

Denktaş, UBP-DP hükümeti döneminde 7 bin 200 vatandaşlık verildiğini ifade ederek, “bu sayının 27 bine çıkacaksa da çıkacağını, çünkü bu insanlara yıllardır verilmeyen haklarının verildiğini” kaydetti. Kimseye vatandaşlıkların “dağıtılmadığını”, gerekli tüm yasal süreçlerin titizlikle yapıldığını anlatan Denktaş, ülkede hak kazanan insanlara bu hakkın verildiğini söyledi.

ÇÖPTEN YAKIT

Serdar Denktaş, YAGA’nın çöpten yakıt üretileceği yatırımı ile ilgili duyurusuna da atıfta bulunarak, DP olarak bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, çünkü bir noktaya kadar ülkedeki çöpün üretim için yeteceğini, ancak bir noktadan sonra yatırımcının ülkeye çöp ithal etme izni isteme noktasına geleceğine inandığını ifade etti.

Denktaş, bu yüzden ülkeye çöp ithal edilmesine karşı olduklarını ifade ederek, hedefin, AB projesinin tamamlanmasının olması gerektiğini söyledi.

Denktaş’ın konuşmasıyla bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını haftaya pazartesi yapacak.