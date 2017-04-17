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Bu sefer de nişanlı bir çifti uçaktan indirdiler!

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Bu sefer de nişanlı bir çifti uçaktan indirdiler!
Amerikan havayolu şirketi United Airlines, yaka paça uçaktan atılan bir yolcunun sosyal medyada dolaşan görüntülerine ilişkin skandalın üstesinden gelememişten bu sefer başka bir haber ile gündeme geldi.

Cumartesi günü ABD'nin Houston kentinden Kosta Rika'ya bileti olan nişanlı bir çift uçaktan indirildi.

Geçen hafta Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dr. David Dao, bir United Airlines uçağından darp edilerek ve yerde sürüklenerek çıkarılmış, görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Şirketin krizi iyi yönetemediğine dair tartışmaların alevlenmesi üzerine havayollarının hisseleri geçen hafta yüzde 4 düştü.

Uçakta kabin ekibine yer olmadığı için Dao'nun zorla indirilmesi üzerine havayolları politikasını değiştirdiğini söyleyerek bundan sonra uçağa binen yolcuların indirilmeyeceğini, uçağa alım başlamadan yolcuların koltuk düzenlemesinin değiştirilebileceğini belirtmişti.

'GÜVENLİK GÖREVLİSİ EŞLİĞİNDE İNDİRİLDİK'

Houston'da yerel basına konuşan çift ise evlenmek için yola çıktıkları seyahat kapsamında bindikleri uçaktan ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir güvenlik yetkilisi eşliğinde indirildiklerini söyledi.

United Airlines, güvenlik görevlisi eşliğinde indirildiklerine dair açıklamayı reddetti.

Michael Hohl ve Amber Maxwell adlı çift, koltuklarında uyuyan bir adamı uyandırmamak için başka koltuğa geçtiklerini anlattı.

Oturdukları koltukların da ekonomi ancak biletlerinden bir üst sınıf olduğunu belirten çift, uçuş ekibinden aradaki farkı ödemeyi talep ettiklerini aktardı.

Ancak anlamadıkları bir şekilde uçuştan indirildiklerini belirtti.

United Airlines yetkilileri ise yaptıkları açıklamada çiftin satın almadıkları koltuklarda oturmakta ısrar ettikleri için ekip tarafından indirildiklerini söyledi.

Çifte indirimli bir otel odası ve Pazar gününe bir uçuş ayarlandığı açıklandı.

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