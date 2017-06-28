Bu servis sayesinde tüm medya dosyalarınız bulutta maksimum güvende

Bulut depolama gittikçe daha önemli hale gelirken, en büyük servislerden biri olan Dropbox internetin yavaşlığından yakınıyor.

Dünya çapında çalışan birçok hizmet şirketi, en büyük bulut sunucu altyapı sağlayıcılarla çalışıyor. Mesela ülkemizde de kullanılan Netflix video depolama çözümü için Amazon'un AWS servisini tercih ediyor. Böylece dünyanın neresinden video izlerseniz izleyin size belli bir kaliteyi garantilemeye çalışıyor. Fakat tam tersi yönde hareket edenler de var.

Türkiye'de de çok tercih edilen bulut depolama servisi Dropbox, farklı ülkelerdeki internetin yavaşlığından şikayetçi. Dropbox sisteminde aylık üyelik ile belli bir alan satın alıyorsunuz. Bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı özel Dropbox klasörüne attığınız anda, bulut sunucuya yükleniyor ve her türlü değişikliğiniz de anında senkronlanıyor. Ayrıca başka kullanıcılara anında dosya gönderebiliyor, bulutta duran kendi klasörlerinizi kolayca paylaştırıyorsunuz.



Dropbox kullanıcılarına daha da hızlı servis verebilmek için, gittikçe artan bir oranla kendi bulut sunucuların tercih etmeye başlamış. İnternetin gittikçe daha karmaşıklaşarak yavaşladığını savunan firma, 2015'den beri kendi bulut sunucularını genişletmekle meşgul. Dünya çapında kendi özel ağını kurmaya çalışan Dropbox, bunun için ülkelerde fiber optik yatırımları yapmaktan da geri kalmıyor. Firmanın tüm kullanıcılarının bulutta depoladıkları verinin toplam 500 petabyte'ı (10 üzeri 15 sıfır) geçtiği belirtilmekte.