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Bu sese kulak verin!..

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Köşklü Çiftlik bölgesinde öğrenciler tarafından verilen rahatsızlık, büyük boyutlara ulaşınca, vatandaş ilgililere duyuramadığı sesini, basın yoluyla duyurmaya çalıştı.
Bu sese kulak verin!..

Taner ULUTAŞ

KKTC’ye eğitim için gelen bazı öğrencilerin, karşıt gruplar oluşturarak siyasi hesaplaşma içerisine girmelerinin yanısıra, çeteleşerek cinayete varan suçlara karışmasından sonra, halka verdikleri rahatsızlığın boyutları da giderek büyüyünce vatandaş yaşananlara tepki göstermeye başladı. 

Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına, Doha Dilber Doha isimli Facebook sayfasından gönderilen mesajda, bazı öğrencilerin ailelere verdikleri rahatsızlık dile getirilerek bunun önlenmesi istendi.

Polisin yaşananlar ile ilgili olarak duyarsız kaldığı da dile getirilirken, bunun yanısıra hiçbir kurumun bu rahatsızlığa dur demek için ilgilenmediği ve çaba göstertmediği öne sürülüyor.

Gönderilen mesajda, "Selam,İyi günler Taner bey. Ben Birsen Hanım, Köşklüçiftlik'ten. Bir Kıbrıslı olarak sizden ricam bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin ailelere verdikleri rahatsızlıkları lütfen gündeme getirmenizdir. Polis ve Belediyeye defalarca gittik.Durumu bildirdik.İlgilenen kurum yok. Bu öğrenciler bu ailelerin de yaşadığı ortamlarda neler yapıp halka nasıl olumsuz etkiler yapıyor. Bunları lütfen konuşun. Bu halk biz Kıbrıslılar nereye gideceğiz. Usul nizam yasa yokmu bu ülkede" deniyor.

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