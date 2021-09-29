Bu sesleri duymuyorsanız dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım kulak kireçlenmesi ile ilgili bilgiler verdi. Yıldırım şunları söyledi: Kulak kireçlenmesinin ilk belirtisi hastalarda genellikle az duyma olarak başlarken hastalar zaman içerisinde bir kulakta veya nadiren iki kulakta birden duymadıklarını veya az duyduklarını fark etmeye başlarlar, beraberinde çınlama da görülebilir.

Hastalar öncelikle düşük perdeli fısıltı sesini duymadıklarını ifade eder. ilk olarak kulak kireçlenmesini ikiye ayırmak gerekir.Birincisi iç kulak kireçlemesi yani ''Otoskleroz'', ikincisi Orta kulak kireçlemesi yani''Timpanoskleroz''dur.Otoskleroz bayanlarda daha sık görülmektedir.

Doğum sonrası dönemde hastanın şikayetleri daha da artabilir.Gebelik dönemindeki hormonal sistemin değişmesi ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olabileceği iddia edilir. En sık üzengi kemiğinin ön bacağındaki noktadan başlar ve zamanla artarak işitme kaybı derinleşir neyse ki ameliyat ile tedavi edilebilir.

Buna karşın Timpanoskleroz da tüm orta kulak kemikciklerinin hepsi kireçlenir ve hiç hareket etmez hale gelir. Geçirilen viral kulak enfeksiyonlarının buna neden olabileceği iddia edilir.



Yıldırım şöyle devam etti: Teknik ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte kulak kanalından endoskopik yöntemler ile orta kulağa girilerek kireçlenmeye uğrayan kemikcik tespit edilip çıkarılarak yerine işitmeyi iç kulağa ileten küçük protezler kullanılır.

Bu protezler orta kulakta kaldığı için kulak muayenesinde dahi fark edilmiyor ve aynı zamanda bu protezler kulak zarının arkasında kaldığından dolayı hastaların hayat kalitesini etkilemiyor. Örneğin uçak yolculuğu, havuza girmek, spor yapmak gibi sosyal faaliyetler bu hastalar için bir sıkıntı oluşturmaz.



Otoskleroz hastalığının neden oluştuğuna dair yapılan araştırmalarda genetik faktörler birinci sırada yer alır. Viral hastalıklar ve gebelik de bu hastalığa neden olan etmenler olarak suçlanabiliyor. Kulak kireçlenmesi ilerleyen bir hastalıktır.Tedavi edilmediği taktirde giderek artar.

Onun için bu hastaların var olan işitmeyi koruması için bu hastalığı ihmal etmeden mutlaka tedavi olması gerekir. En etkili ve sonucu en iyi olan tedavi Stapedektomi ameliyatıdır.Bu tedaviye uygun olmayan hastalarda işitmeyi artıran cihazlar ya da hastalığın ilerlemesini engelleyen ilaç tedavileri de uygulanabilir.