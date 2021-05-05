Bu şirkette maaşları çalışanlar belirliyor

Arjantin'de yazılım firması 10Pines, çalışanların maaşlarını iş arkadaşlarının belirlemesine izin veriyor. Şeffaf ve demokratik olmaya çalışan şirkette maaşlar, yılda üç kez yapılan 'maaş belirleme toplantılarında' belirleniyor. Bu toplantılara işe yeni başlayanlar ve deneme sürecinde olanlar hariç herkes katılıyor.

Çalışanlar (veya şirkette onlara yol gösterenler) maaşlarının ne kadar artması gerektiğini söylüyor ve teklifleri açıkça tartışılıyor. 2010 yılında kurulan ve 85 çalışanı olan 10Pines başkent Buenos Aires'te faaliyet gösteriyor. Şirkette kârın yüzde 50'sini çalışanlar paylaşıyor.

Şirket, mümkün olduğunca düz bir hiyerarşiye sahip olmayı ve çalışanlara karşı şeffaf olmayı hedefliyor. Üç aylık deneme sürelerinin ardından işe alınan her yeni personel, ekibin geri kalanıyla birlikte aylık yapılan ve potansiyel yeni müşteriler, harcamalar, şirket finansmanı ve elbette maaşlar gibi önemli şirket kararlarının kararlaştırıldığı açık toplantılara katılıyor. Ekip içerisinde CEO ya da gerçek bir yönetici yok. Bunun yerine, 'iş ortakları' ya da 'ustalar' var.

'MÜLAKATTA TÜM EKİPLE TANIŞIYORLAR'

10Pines'ın kurucu ortağı Jorge Silva, "Artışlara karar verecek patron olmadığından, gücü insanlara devrediyoruz" diyor. İşe yeni başlayanların belli bir dereceye kadar kendi maaşlarını müzakere edebileceğini söyleyen Silva bu durumun başlangıçta sorun yaratabileceği görüşünde. Silva, bu nedenle yeni çalışanlara önerilen maaşların, şirkette benzer deneyime sahip olanlarla görüşülerek karara bağlandığını söylüyor.

İşe alım sürecindeki son mülakatta ise aday 80 kişilik ekibin tamamıyla tanışıyor. Burada amaç adayın, ekibin çalışma dinamiğini görmesi. Bu aşamada adaya herhangi bir teknik soru sorulmuyor. Silva, "Dahi bile olsalar, bazılarının takıma uyum sağlamayarak gerilim yaratacaklarını hissedebiliyoruz" diyor.