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"Bu sistemde seçim gerçek halk iradesini meclise yansıtmayacak"

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"Bu sistemde seçim gerçek halk iradesini meclise yansıtmayacak"
YDP adına açıklamada bulunan Genel Başkan Arıklı, erken seçime hazır olduklarını bildirdi...

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Arıklı, erken seçim kararı ile ilgili yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Arıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği gibi Başbakan’ın “Erken seçim önergesi getirin. Kabul edelim” demeci üzerine muhalefet bugün “Güvensizlik ve Erken Seçim Önergesi” vermiştir.

Hükümetin ve muhalefetin, birbirlerine erken seçim peşrevi çekmesi ve gündemi değiştirmeye çalışmaları kabul edilebilir bir olay değildir.

Günlerdir toplanamayan bu Meclisin halk iradesini yansıtmadığı, Sayın Cumhurbaşkanının haklı olarak vurguladığı gibi halkın iradesinin Meclis dışında şekillendiği artık bilinen bir gerçektir.

Seçime hazır olmayan ve seçimden kaçan Ana muhalefet partisi CTP, güvensizlik önergesi vererek zaman kazanmaya çalışmaktadır.

Öte yandan günlerdir dile getirdiğimiz bir gerçek hala bütün çıplaklığı ile ortadadır. YSK bu şartlarda bir erken seçime teknik olarak hazır olmadığını söylemiş ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için Hükümetten destek istemektedir.

Görünen o ki bu ucube seçim sistemi yol kazasına neden olacak, kuyrukta beklemeyecek vatandaşların birçoğu oy kullanamayacak, saçma bir tercih sistemi yüzünden geçersiz ve iptal oyların sayısı muazzam oranlara varacak, kullanılan oyların sayımı günlerce sürecektir.

Yapılacak olan iş; Hükümet ve muhalefetin seçim kanununu yeniden ele alması, bölgesel sistemden ve karma oy sisteminden vazgeçilerek tek bölgeli çarşaf liste seçim sistemine geçilmesidir. Bu sistem bugün Hollanda’da başarı ile uygulanmaktadır. Hollanda da 150 Milletvekili, tek bölgeli çarşaf liste üzerinden seçilmekte ve ülkenin bütün renk ve görüşleri Meclise yansıtılmaktadır.

YDP olarak biz, her hangi bir tarihte ve herhangi bir sistemle seçime hazırız. Ama bu sistemde gidilecek olan seçimlerin başarıya ulaşmayacağını ve gerçek halk iradesinin Meclise yansımayacağının bilinmesini istiyoruz.

 

Saygılarımızla

Erhan ARIKLI

Genel Başkan

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