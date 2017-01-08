 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul -3 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

“Bu soğuk kış aylarında yapılan zamları geri çekmek en doğru karar olacak”

» »
“Bu soğuk kış aylarında yapılan zamları geri çekmek en doğru karar olacak”
Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, soğuk havada halkın en temel ihtiyaçları arasında yer alan tüpgaz, elektrik ve akaryakıta okkalı zamlar yapıldığını belirterek bunu eleştirdi ve hükümetin zam kararlarını geri almasını istedi.

Yazılı açıklamasında dövizin düştüğü dönemlerde indirime gidilmezken yükseldiği anda peşi sıra zamların geldiğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, “Bu ülkede asgari ücretin de altında parayla yaşayan dar gelirli vatandaşlar da bulunmaktadır ve bu insanların nasıl ısınacağı, sağlıklı bir şekilde nasıl besleneceği ise muammadır” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin zamlarla özellikle kırsal kesimlerde yaşayanları, bununla birlikte asgari ücretliyi ve şöminesi olanları odun kullanmaya yönelttiğini; bunun da zaten orman fakiri olan ülkede kaçak ağaç kesimlerine daha da önemlisi hava kirliliğine sebep olduğunu belirten Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, halkın alım gücünün düştüğünü döviz ve asgari ücretten rakamlara vererek anlattı.

Kıdrışlıoğlu açıklamasında hükümete şu çağrıyı da yaptı:

“Dövize endeksli artış yapan hükümet, maaşların döviz karşısında erimesine rağmen, temel ihtiyaçlarda dövizi baz alarak artış yapmasına rağmen maaşlara gelince hayat pahalılığı artışında aynı yöntemi kullanmamaktadır. Hükümeti, ‘dövizde düşüş olduğunda petrol ve elektrikte indirime gitmeyerek sabit tuttuğu gibi’ maaşları da ‘sabit’ tutmaya, ’dövizde artış gerçekleştiğinde ise petrol ve elektrikte olduğu gibi maaşlara da "zam" yapmaya ve "halkın cebinden elini çekmeye’ davet ediyoruz.

Maaş artışına aylarca karar veremeyen hükümetin, zamlara hızlıca karar vermesi takdir edilecek bir durum değildir. Ancak takdir görmek isterlerse bu soğuk kış aylarında yapılan zamları geri çekmek en doğru karar olacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu ve Saner, Erenköy Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti07 Ocak 2017 Cumartesi 14:49
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Talat ve Eroğlu’yla biraraya geldi07 Ocak 2017 Cumartesi 13:55
  • “Bugünden itibaren patates piyasada olacak”07 Ocak 2017 Cumartesi 13:46
  • KİYED: “profesyonel sendikacılığa son”07 Ocak 2017 Cumartesi 13:35
  • "Cenevre Zirvesi, Kıbrıs'ın barış adası olmasını sağlayabilir"07 Ocak 2017 Cumartesi 12:38
  • Hava koşulları nedeniyle 3 hava yolu 10 seferini iptal etti07 Ocak 2017 Cumartesi 12:35
  • Gazetecilerin yeni yıl balosu bu akşam yapılıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:34
  • Lefkoşa Şehitler ve Atatürk Anıtları ile Dr Küçük’ün Anıt Mezarına çelenk konuldu07 Ocak 2017 Cumartesi 12:10
  • "Barışın güvencesi, adadaki TC askeri"07 Ocak 2017 Cumartesi 12:06
  • DP’de Genel Sekreterliğe Afet Özcafer seçildi07 Ocak 2017 Cumartesi 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti