“Bu soğuk savaş stratejisi, neyin bayramını yapıyorsunuz?

AKEL, ABD’li senatörler Menendez ve Rubio’nun ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunun kaldırılmasına dair yasa önerisi nedeniyle bayram yapan Rum Yönetimine, “hükümet ve DİSİ neyin bayramını yapıyor?” sorusunu yöneltti.

Haravgi’nin “Hükümet-DİSİ Neyin Bayramını Yapıyor?... Güvenlik Konseyi Üyesi Aleyhine Soğuk Savaş Aracıdır” başlıklı haberinde, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in, “Menendez ve Rubio’nun yasa önerisine göz atılması, Doğu Akdeniz’deki Rus varlığına ve nüfuzuna karşı bir soğuk savaş stratejisi olduğunun tespiti için yeterli” vurgusunu yaptı.

Anastasiadis hükümetinin, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ve DİSİ’nin, söz konusu inisiyatifi ve içeriğini kutlamak için Rum meclisine karar teklifi sunma noktasına varacak bir bayram havası içerisinde olduğuna işaret eden Lukaidis, ancak Amerikan Senatosu’na sunulan yasa önerisinin Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki varlığına ve nüfuzuna karşı bir soğuk savaş stratejisi aracı olduğunu, bunun Senato’ya sunulan yasa önerisinde de ifade edildiğini vurguladı.

Yorgos Lukaidis silah ambargosunun kaldırılması yasa önerisini hazırlayanların Güney Kıbrıs’ın NATO’ya ve Barış İçin Ortaklığa katılma da dahil yararlanma isteğini ABD’nin bölgede mutlak egemenliğini hedefleyen bur Rus karşıtı stratejiye katmakta olduğuna dikkat çekti, Anastasiadis hükümeti ile DİSİ’yi şu noktaları Rum halkına izah etmeye çağırdı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve on yıllarca Kıbrıs Cumhuriyeti’ni birçok şekilde destekleyen bir ülke aleyhine soğuk savaş stratejisine dahil eden bir yasa önerisini kutluyorken hükümetin dış politikası nasıl çok düzeyli olabilir ve nasıl hiçbir ülke aleyhine değildir?”

Rum Yönetiminin tekrar ettiği “Kıbrıs Batı’ya aittir” dogmatizmine karşılık kendilerinin “Kıbrıs halkına aittir. Dış politikamız halkımızın çıkarlarına hizmet etmelidir,herhangi üçüncü bir ülkeye değil” tezinde ısrar ettiklerini söyleyen Lukaidis şunları da ekledi:

“AKEL her halükarda silah ambargosunun kaldırılması talebini doğru buluyor çünkü ABD tarafından Kıbrıs’a haksız yere dayatılmıştı. Kıbrıs sorunu da askerî imkanlarla değil müzakereler aracılığıyla çözülecek, Kıbrıs’ın muhtemel militarizasyonu bizi tehlikeli maceralara sürükler. AKEL Kıbrıs’ın, çok düzeyli bir dış politika çerçevesinde, hiçbir ayrım yapmadan, bütün Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesinden yanadır. Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ülkeleri ile bir barış ve istikrar köprüsüne dönüşmesi stratejisinden yanayız. Anastasiadis hükümeti ve DİSİ bunu sadece sözde benimsiyor görünüyor.”

Fileleftheros da haberi “AKEL’den Hükümete Menendez Konusunda Saldırı… Önerinin Rusya’ya Karşı Olduğuna İnanıyor ve Tehlikeli Maceralar Konusunda Uyarıyor” başlığıyla okurlarına aktardı.