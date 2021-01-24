Aylık 85 bin TL'yi aşan bu rakama diğer çalışma koşulları da eklenince Apple'ın iş görüşmelerindeki sorular da ürünleri gibi gündemden düşmüyor. Apple ile iş görüşmesi yapmış olan kişilerin kariyer sitesi Glassdoor'daki paylaşımlarından o zor ve bazıları da bir o kadar ilginç olan soruları derledik.