Bu sözler Diva’yı çok kızdıracak!

TV ekranlarındaki diyalogları ve davranışlarıyla sık sık eleştirilen ikili açılışta bir süre önce tartıştıkları Bülent Ersoy'u hedef aldı.

Medyatik ikili Safiye Soyman ve Faik Öztürk, önceki gün Başakşehir’de bir düğün salonunun açılış yemeğinde sembolik gelinlik ve damatlık giydi. Açılışa gelin arabasıyla gelen çift, hem pasta kesti hem de şarkı söyledi. Açılışta Soyman ve Öztürk’ten sonra sahneyi Pınar Dilşeker aldı.

“PROTOKOL ONUNLA YAN YANA OLMAK İSTEMEZ”

Program öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz günlerde polemiğe girdikleri Bülent Ersoy’u hedef aldı. Öztürk, Ersoy için; “Onun yaşantı şekli bizim toplumumuza uymuyor. Şu an burada bir protokol bulunuyor. Kendisiyle bir devlet büyüğü, protokol içerisinde yan yana olmak istemezken bizimle sarılarak yürüyorlar” dedi. Öztürk’ün sözlerine destek olan Safiye Soyman da “Canı sıkıldıkça birilerine dadanıyor. Psikolojisi bozuk herhalde. Herkese sataşıyor. Canı sıkıldığı için kime sataşsam diye düşünüyor” dedi. Soyman sözlerini şöyle tamamladı: “Sataşmaya devam ederse hukuki işlemleri başlatacağım. Bir daha konuşursa kendisini savcılıkta bulur.”

ERSOY NE DEMİŞTİ?

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ile birlikte televizyonda bir gezi programı sunacağı haberlerini yalanlamış ve “Haberlerde benim için ve Safiye Soyman için “ikili” yazılıyor. Bu abesle iştigal! Zira; ben bir lokomotifim, vagonlar sadece benim arkamdan gelirler ve ancak kadrolarımı oluşturabilirler!” demişti.