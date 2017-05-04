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Bu sürecin insani, sosyal, ekonomik, mali ve yasal sonuçları olacaktır

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Bu sürecin insani, sosyal, ekonomik, mali ve yasal sonuçları olacaktır
Barnier, AB Komisyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, Brexit müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine ilişkin bazı kesimlerin yanlış bir algı oluşturduğunu, "Brexit'in, hayatımızda hiç mali etkisi olmayacağı ya da müzakerelerin hızlı ve acısız bir şekilde gerçekleşeceği" düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AB Komisyonu, geçen cumartesi AB Konseyinin Brexit müzakerelerinin siyasi ana hatlarını kabul etmesinin ardından AB Konseyine İngiltere ile Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesini müzakereye başlama çağrısı yaptı.

İngiltere'nin AB'den "boşanma süreci"nin iki aşamada gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Barnier, ilk aşamada taraflar arasında İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile 27 üye ülkede yaşayan İngiliz vatandaşlarının hakları, mali anlaşma ve dış sınırların ele alınacağını kaydetti.

Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının "10 aydır belirsizlik ortamına" yol açtığını ifade ederek "Artık bu belirsizliği sonlandırmamız gerekiyor. Şimdi müzakerelere başlamanın tam zamanı. Zaman azalıyor." diye konuştu.

Michel Barnier, AB'nin amacının İngiltere'yi "cezalandırmak, İngiltere'ye fatura kesmek ya da çıkış vergisi koymak" olmadığını, İngiltere'nin üyelik sürecinde AB ile ortak projelere imza attığını ve mali anlaşmaların, tüm taraflara fayda sağlayan bu projelerin devamını sağlamak için "hesapları kapatmayı" öngördüğünü belirtti.

Süreç boyunca İngiltere'nin çok çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Barnier, AB'nin de "soğukkanlı ve çözüm odaklı" davranması gerektiğini ifade etti.

Barnier, "Brexit sürecinde bazı kesimler, Brexit'in hayatımızda hiç mali etkisi olmayacağı ya da müzakerelerin hızlı ve acısız bir şekilde gerçekleşeceği yönünde yanlış bir algı oluşturdu. Bu gerçeği yansıtmıyor." dedi.

İngiltere ile AB arasında 40 yıldan fazla süren ikili ilişkideki "boşanma sürecinin" düzenli bir şekilde, açık kurallarla ve kimseye ayrımcılık yapmadan kısa süre içinde başlatılması gerektiğine işaret eden Barnier, "Bu sürecin insani, sosyal, ekonomik, mali ve yasal sonuçları olacaktır." açıklamasında bulundu.

Barnier, İngiltere'de 8 Temmuz'da yapılacak seçimlerin AB'nin kararlılığını etkilemeyeceğini söyleyerek "AB, agresif ve safça davranmadan 27 üyenin çıkarlarını kararlı bir şekilde savunacaktır." diye konuştu.

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