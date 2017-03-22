Bu Tarifle Vücudunuzdaki Toksinleri Ayaklarınızdan Atabilirsiniz

Toksinler yediğimiz şeyler, hava kirliliği, sigara gibi pek çok şeyden bedenimize yerleştiyor. İnsanlar bu konuda bilinçlenmeye başladıkça detoks pazarı da büyüyor.

Detoks için deneyebileceğiniz pek çok farklı metod var ancak ayak detoksu vücudunuzdaki toksinleri atmak için en iyi yollardan biri.

Ayak detoksu için deneyebileceğiniz birkaç tarifi sizin için derledik:

Ayak detoks pedleri

Japonya'daki bambu ve diğer ağaç özütlerinden yapılan bu pedler uyumadan önce ayağın altına koyuluyor. Uyanıp pedleri ayağınızdan çıkardığınızda, vücudunuzdan attığınız toksinlerin pedler üzerinde renk değişikliği yarattığını göreceksiniz. Bu pedleri pek çok sağlık mağazasında bulabilirsiniz.

Evdeki malzemelerle detoks

İngiliz tuzu

Elma sirkesi

Kaynamış su

Tüm malzemeleri karıştırıp suyun soğumasını bekleyin. Su yeterince soğuduğunda 15 dakika boyunca ayağınızı suyun içinde tutun.