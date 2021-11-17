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Bu Telefon, Apple'ın İphone 13 Mini'sine Rakip Olabilir

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Xiaomi 12 serisi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, şimdi ise Xiaomi 12 mini adı ortaya çıktı. Gelen raporlara göre Xiaomi, Apple'ın iPhone 13 mini modeline rakip olacak Xiaomi 12 mini'yi geliştiriyor.
Bu Telefon, Apple'ın İphone 13 Mini'sine Rakip Olabilir

Xiaomi 12 serisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde onlarca, belki de yüzlerce rapor geldi. Telefonun Snapdragon 898 (Snapdragon 8 gen 1 olarak da isimlendirilebileceği söyleniyor) işlemci ile piyasaya sürüleceği düşünülürken, Xiaomi 12 serisine mensup başka bir telefonun daha adı ortaya çıktı. O telefon, Apple'ın iPhone 13 mini'sine rakip olması beklenen Xiaomi 12 mini.

iPHONE 13 MINI'YE ÇİNLİ RAKİP: XIAOMI 12 MINI

Çin'deki 3C sertifikasyon sisteminden sertifikasını alan Xiaomi 12 mini, raporlara göre küçük ekranlı bir telefon olarak piyasaya sürülecek. Ancak "küçük ekran" kısmına bir parantez açmamız gerekebilir zira telefonun 6,3 inç büyüklüğünde, Full HD bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu veriler, telefonun ekranının iPhone 13 mini'nin 5.4 inçlik ekranından daha büyük olacağını gösteriyor.

Ekran boyutu "mini" olmasa da daha dar çerçeveler sayesinde Xiaomi 12 mini'nin genel boyutunun çok büyük olmayacağı, bu sayede tek elle tutuşu destekleyen küçük bir amiral gemisi olacağı bildiriliyor. Hazır "amiral gemisi" demişken, Xiaomi 12 mini'nin özelliklerinden bahsetmeye başlayabiliriz.

XIAOMI 12 MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Xiaomi 12 mini'nin özellikleri arasında 5G bağlantısı, 67W kablolu hızlı şarj, UFS 3.1 + LPDDR5 depolama, Snapdragon 870 işlemcisi ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4200 mAh pil bulunacak. Peki Xiaomi 12 mini'nin fiyatı nasıl olacak?

XIAOMI 12 MINI'NİN FİYATI

Xiaomi 12 mini'nin 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere üç modele sahip olacağı, bu cihazların ise sırasıyla 3599 yuan (564 dolar), 3899 yuan (611 dolar) ve 4299 yuan (674 dolar) fiyatlarla satılacağı öne sürülüyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunu Xiaomi 12 ile birlikte resmileştirmesi bekleniyor.

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