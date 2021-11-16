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Bu Telefon Apple'ın İphone'larını Utandırabilir

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OnePlus 10 Pro için bekleyiş sürüyor. Birkaç gün önce render görüntüleri ve temel özellikleri ortaya çıkan OnePlus 10 Pro'nun şarj hızı için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bu Telefon Apple'ın İphone'larını Utandırabilir

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ile diğer şirketlerle rekabet eden OnePlus, şimdi ise bir sonraki amiral gemisi serisi olacak OnePlus 10 serisi için hazırlanıyor. OnePlus 10 Pro'nun render görüntüleri birkaç gün önce ortaya çıkmış, cihazın temel özellikleri gözler önüne serilmişti. Şimdi ise OnePlus 10 Pro hakkında yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

 

ONEPLUS 10 PRO'NUN ŞARJ HIZI ORTAYA ÇIKTI

OnePlus 10 Pro hakkında bazı bilgiler veren güvenilir bir kaynak, cihazın 125W hızlı şarjı destekleyeceğini söyledi.

OnePlus 10 Pro tweet

iPhone'ların üreticisi Apple, henüz kendi cihazlarına 120W hızlı şarj desteği bile vermiş değil. Bu açıdan bakarsak, OnePlus 10 Pro'nun 125W hızlı şarj desteği sunması Apple'ın iPhone'larını utandırabilir gibi görünüyor.

Yine de Apple'ın rekabette geri kalmamak adına bazı planları olabilir. Belki de şarj hızı konusunda dezavantajlı bir konuma düşen Apple, gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 14'ün şarj hızında bir iyileştirmeye gidebilir.

OnePlus'ın kardeş şirketi Oppo'nun da 125W hızlı şarj desteğiyle gelecek birçok telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu telefonlardan birinin Find X4 olduğu öne sürülüyor.

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ONEPLUS 10 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

OnePlus 10 Pro'nun özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak iddialara göre OnePlus 10 Pro Snapdragon 898 işlemci tarafından desteklenecek. Telefonun 6,7 inç 120 Hz ekrana ve 5.000 mAh pile sahip olacağı söyleniyor. OnePlus ise henüz OnePlus 10 Pro hakkında bir açıklama yapmadı.

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