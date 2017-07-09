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Bu telefon bataryasız çalışıyor!

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Bu telefon bataryasız çalışıyor!
Akıllı telefonların yetersiz pil ömrü sorununa çözüm olabilecek bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalarla bataryasız, şarjsız çalışan telefon geliştirildi.

Washington Üniversitesi’nden (UW) bir araştırma ekibi, bataryasız çalışan telefon geliştirdi. Prototip aşamasındaki telefon, ortam radyo sinyallerinden ihtiyaç duyduğu minimum gücü toplar, sesli çağrı yapmak için baz istasyonu ile iletişim kurabilir.

Neredeyse sıfır güç tüketiyor

Araştırma ekibine göre, batarya kullanılmayan yeni telefonlara göre neredeyse sıfır güç tüketiyor. Hazır bileşenler kullanılarak bir baskılı devre üzerine kurulu çağrı yapma-alma-beklemede tutma gibi çok temel işlevleri yerine getirebiliyor.Bataryasız olmasına rağmen sistem çalışmak için yaklaşık 3,5 mikrowatt güce ihtiyaç duyuyor. Bunu, baz istasyonlarından 9 m mesafede çevre radyo sinyallerinden elde edebiliyor. Ortam ışığını kullanarak mini bir güneş paneli ile bu mesafe 15 m'ye kadar artırılabiliyor.

Analog ses sinyallerini dijital ses sinyallerine dönüştürme sırasında bataryadan çekilen enerji telefonların aktif kullanım süresinde sorun oluşturuyor. Araştırmacılar yeni Teknolojinin, standart bir hücresel şebeke veya Wi-Fi yönlendiricisinden beslenebileceğini ve batarya içermeyen görüşmeler yapabileceğini düşünüyor.

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