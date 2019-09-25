Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha'nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde.