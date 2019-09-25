Bu telefonun her tarafı ekran! İşte Xiaomi Mi Mix Alpha'nın satış fiyatı
Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha'nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde.
Xiaomi, her tarafı ekranla kaplı yeni modeli Mi Mix Alpha isimli modeliyle adeta devrim yarattı.
25 Eylül 2019 Çarşamba 22:00
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