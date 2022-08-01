Bu üç temizlik tüyosu evinizi güzelleştirecek

Sophie isimli bir internet fenomeni, sosyal medya hesabından, "hemen denemeniz" gereken üç temizlik tüyosunu paylaştı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Sidney, Avustralya’da yaşayan Sophie, Instagram ve TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla sert kimyasallar olmadan yabani otların nasıl temizleneceği gibi tüyolarla ev temizliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İŞTE DENEMENİZ GEREKEN 3 YÖNTEM…

1. Böcek ilacı veya zehir kullanmaya alternatif olarak yabani otları öldürmek için kaynar su dökebilirsiniz.

“What Sophie Does” hesabından yayın yapan Sophie, “Sıcak su, kaldırımlar arasında ve döşemenin kenarında büyüyen yabani otlar için harika” diye yazdı.

2. Tüylenmiş ve tüy topları birikmiş kazaklar ve kapüşonlular üzerinde bir jilet kullanabilirsiniz.

Sophie, videosunda tıraş makinesini sanki tıraş ediyormuş gibi kumaşın üzerinde gezdiriyor ve tüm tüy toplarını kaldırarak kapüşonluyu yeni gibi yapıyor.

3. Nemi emmek ve küfü uzak tutmak için tebeşir üzerine birkaç damla karanfil yağı kullanabilirsiniz.

Sophie, “Çekmecelere, dolaplara ve nemli alanlara yerleştirin. Onlar da harika kokuyor!” diye ekliyor.

Basit ipuçlarıyla hayran bırakan video Instagram’da yüzlerce yorum aldı ve 1,7 milyon kez görüntülendi.