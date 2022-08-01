  • BIST 2.656,32
  • Altın 1018.705
  • Dolar 17.8979
  • Euro 18.3278
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKACoronada 4. doz aşılar ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor

Bu üç temizlik tüyosu evinizi güzelleştirecek

» »
Sophie isimli bir internet fenomeni, sosyal medya hesabından, "hemen denemeniz" gereken üç temizlik tüyosunu paylaştı.
Bu üç temizlik tüyosu evinizi güzelleştirecek

Daily Mail’de yer alan habere göre, Sidney, Avustralya’da yaşayan Sophie, Instagram ve TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla sert kimyasallar olmadan yabani otların nasıl temizleneceği gibi tüyolarla ev temizliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İŞTE DENEMENİZ GEREKEN 3 YÖNTEM…

1. Böcek ilacı veya zehir kullanmaya alternatif olarak yabani otları öldürmek için kaynar su dökebilirsiniz.

“What Sophie Does” hesabından yayın yapan Sophie, “Sıcak su, kaldırımlar arasında ve döşemenin kenarında büyüyen yabani otlar için harika” diye yazdı.

2. Tüylenmiş ve tüy topları birikmiş kazaklar ve kapüşonlular üzerinde bir jilet kullanabilirsiniz.

Sophie, videosunda tıraş makinesini sanki tıraş ediyormuş gibi kumaşın üzerinde gezdiriyor ve tüm tüy toplarını kaldırarak kapüşonluyu yeni gibi yapıyor.

3. Nemi emmek ve küfü uzak tutmak için tebeşir üzerine birkaç damla karanfil yağı kullanabilirsiniz.

Sophie, “Çekmecelere, dolaplara ve nemli alanlara yerleştirin. Onlar da harika kokuyor!” diye ekliyor.

Basit ipuçlarıyla hayran bırakan video Instagram’da yüzlerce yorum aldı ve 1,7 milyon kez görüntülendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:13
  • Güneşten korunmak için hangi önlemleri almalıyız?29 Temmuz 2022 Cuma 12:41
  • Dünya en kısa gün rekorunu kırdı ve yıkıcı etkileri olabilir29 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Dünyanın "en kısa gün" rekoru kırıldı29 Temmuz 2022 Cuma 00:14
  • Dünya’nın limiti aşıldı: Yarından itibaren gelecek yıldan tüketilecek28 Temmuz 2022 Perşembe 21:01
  • Uzmanlar uyardı… Disney+ aboneliği dolandırıcılarına dikkat28 Temmuz 2022 Perşembe 17:45
  • Köpekler hakkındaki ilginç araştırma… Niyetinizi anlıyorlar…27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:11
  • Egzersizin yoğunluğu arttıkça yaşam süresi de uzuyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:44
  • Uzmanlar açıkladı: Hibrit çalışma yıpranmayı azalttı26 Temmuz 2022 Salı 17:32
  • Kendini genç hisseden pozitif kişiler 7 yıl daha uzun yaşıyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti