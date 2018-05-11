"BU ÜLKEDE MAALESEF GERÇEK NÜFUSU  KİMSE BİLMEDİ"

Bakan Özyiğit, "En önemli şey elimizdeki veriler. Ciddi planlama yapmak, geleceği doğru şekillendirmek istiyorsak elimize ne var, neye ihtiyaç var, hangi alanda ihtiyaç fazlalığı var bunları açık yüreklilikle ortaya koymalıyız. Bu ülkede maalesef gerçek nüfusu kimse bilmedi. Gerçekçi nüfus yapısı ortaya konmazsa hiçbir planlama gerçekçi olmaz.” dedi. Özyiğit, hükümet olarak yılsonundan önce nüfus sayımını programa aldıklarını anımsattı.

"BÖYLE KONTROLSÜZ YAPI OLMAZ"

Geçtiğimiz ders yılı başında özellikle Girne’de öğrencilerin okula gidemediğini, Maliye Bakanı Denktaş’ın girişimiyle sorunun çözüldüğünü anımsatan Cemal Özyiğit, eğitim konusunda yaşanan diğer sorunlara da şöyle değindi: “Haziran ayında okullarda kayıtlar yapılıyor ancak gerçekçi kayıtları kimse bilmiyor. Eylül ayında kayıtlar başka türlü geliyor. Ansızın çok daha fazla sayıya ulaşılıyor. Böyle kontrolsüz yapı olmaz. Verileri ciddi şekilde ele almamız gerek.

“GENÇLER YÜZLERİ KIZARARAK VALİZLERİNİ ALIP ÜLKEDEN GİTMEK ZORUNDA KALIYOR”

Ülkede diplomalı işsizler ya da alanları dışında çalışmak zorunda olan gençler olduğunu söyleyen Özyiğit, “Gençlerin bazıları yaşları ilerlemesine rağmen hala daha ana baba eline bakıyor, bundan da utanç duyuyor. Aslında bu utanç onların değil, toplumun utancıdır. Maalesef bu gençler yüzleri kızararak valizlerini alıp ülkeden gitmek zorunda kalıyor. Böylesi bir ortam bizi sadece kahreder” dedi.