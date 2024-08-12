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“Bu ülkede spor artık bir dairenin idare edeceği boyutta değil"

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KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulma aşamasında olmasından dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını belirtti
“Bu ülkede spor artık bir dairenin idare edeceği boyutta değil"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun yıllardır dillendirdikleri ve her platformda yüksek sesle söyleyip mücadelesinde öncü oldukları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulma aşamasında olmasından dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın varlığının ülke sporunun gelişiminde çok önemli katkıları olacağına yürekten inandığını ifade eden Sertoğlu, “Şahsen benim de devamlı surette ayrı bakanlık konusunda demeçlerim ve görüşmelerim oldu. Bu konuda öncülük de ederek sürecin olgunlaşması ve gelişmesi için çok mücadele verdik.” diye konuştu.

Sertoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçeceğini ve bu konuda hükümetin yanı sıra muhalefetin de destek olması gerektiğini belirterek, “Spor için bir bakanlık olmazsa olmazdır. Bu ülkede sporun gelişmesini, gençliğin iyi yetişmesini istiyorsak ancak bu şekilde bunu başarabiliriz. Bu ülkede spor artık bir dairenin idare edebileceği boyutta değil, bakanlık seviyesinde idare edilmesi gereken boyuttadır.” ifadelerini kullandı.

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