Bu unutulmadı! Akaryakıta 5. kez zam geldi!

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.
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Buna göre 95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05’e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26.60’a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11’e ve gaz yağı 23,14 TL’den 24.11 TL’ye yükseldi.
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