Bu video KKTC'de viral oldu!

Sosyal Medyada dolaşan 'Alex Alacan' isimli bir Kıbrıslı Türk'ün çektiği video yaklaşık 5 günde 45 bin kez görüntülenerek viral olmayı başardı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

KKTC'de yaşanan yolsuzluk ve asimilasyon politikalarını yalın bir dille eleştiren 'Alex Alacan' isimli sosyal medya kullanıcısının canlı yayını, 15 Eylül'den bu yana 45 bin kez izlenip, 753 kez paylaşılarak KKTC'nin en çok izlenen ve paylaşılan videoları arasında üst sıralarda yerini aldı.

Gerçek ismi Ali Alacan olan vatandaşın canlı yayında bahsettiği konular ve yorumlamalar Kıbrıs Türk halkının sesi oldu.

Alacan, bir sosyal medya gönderisinde, bazı Türkiyeli kişiler tarafından Kıbrıslı Türklerle ilgili ağza alınmayacak sözler edildiğini ve bu nedenle bu videoyu çektiğini belirtti.

Sözü meclisten dışarı tutan Alcan, canlı yayının ilk başından itibaren iyi niyetli Türk vatandaşlarından özür dileyerek söylediklerinin kimleri kapsadığının belli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve yardımcısı Serdar Denktaş'a da değinen Alcan, geçmişte yaşanan bazı olayları da hatırlatarak, tüm Kıbrıs halkının harfi harfine bildiği gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkardı.

'Alex Alcan' sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: