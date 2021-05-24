Bu WhatsApp mesajı hesabınızı ele geçiriyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir mesaj ile yine gündemde. Hesabınızı ele geçirebilirler işte yeni tehlike

Son günlerde zorunlu sözleşme kararı ile gündemden düşmeyen popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. WhatsApp, kötü niyetli saldırganların bir mesaj ile uygulamanın kontrolünü ele geçirebilecekleri bir açık olduğunu açıkladı. Gelen tek bir mesaj ile hesabınızı kaybedebilirsiniz.

WhatsApp şimdi de siber saldırılar ile gündemdeki yerini koruyor. Siber saldırılara maruz kalabilirsiniz. Geçtiğimiz dönemlerde kullanıcılar, yine bu uygulama üzerinden siber saldırılara maruz kalmış ve tehlikeli virüs yazılımları ile güvenlik problemleri yaşamışlardı.

Şimdi yine tehlikeli bir durum söz konusu. Popüler mesajlaşma uygulamasında hesabınızı kaybetmeniz bir hayli mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir bağlantıya tıklamak. İşte yeni tehlike.

İşte WhatsApp'ta sizi bekleyen yeni tehlike

İngiliz Express gazetesi hacker’ların WhatsApp hesabını ele geçirme için başvurdukları yeni yöntemi yazdı. Bilgiye göre hacker’lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.

Mesajda ‘’Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz? Acil bir durum’’ ifadesi yer alıyor.

Kullanıcılara bu mesaj ile birlikte ‘’hesabınızı doğrulayın’’ bağlantısının yer aldığı ikinci bir mesaj daha geliyor. İşte bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da mesajda yer alan bağlantıyı tıklamak hacker’ların hesabınızı ele geçirmelerine neden oluyor. Hacker’lar hesabınızı ele geçirdiklerinde bu mesajı listenizde bulunan herkese gönderiyorlar.

Bilmediğiniz kaynaklardan gelen mesajlar dikkat edin. emin olmadığınız mesajları açmayın ve link üzerine tıklamayın. Güvenliğiniz için ayrıntılara dikkat edin.