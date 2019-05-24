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Bu Yarasa Türünün Yiyecek Karşılığında Çiftleştiği Keşfedildi

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Yarasalar üzerinde yapılan bir araştırmada, erkek yarasaların dişilere yiyecek getirdiği, dişi yarasaların da kendisine yiyecek getiren erkek yarasalardan bir tanesini kendine eş olarak seçtiği belirlendi.
Bu Yarasa Türünün Yiyecek Karşılığında Çiftleştiği Keşfedildi

Daha çok Mısır ve Afrika'da görülen ancak Türkiye'nin de güney bölgelerinde rastlanabilen ve iri bir yarasa türü olan Mısır meyve yarasaları ile ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Afrika meyve yarasası olarak bilinen bu yarasaların dişileri, kendilerine yiyecek getiren erkek yarasalarla çiftleşiyor.

Araştırmalar yaklaşık olarak bir yıl sürdü. Araştırma sürecinde, dişi yarasaların ilginç bir şekilde erkek yarasaların ağzından yiyecek aldığını gören araştırmacılar, dişi yarasaların neden böyle bir davranış sergilediğini anlamaya çalıştılar. 3 farklı koloninin incelenme sürecinde, erkek yarasaların dişilere yiyecek getirmelerinin karşılığında, dişi yarasalarla çiftleştiği belirlendi. Ayrıca dişi yarasalar çiiftleşeceği erkeği belirlemeden önce, farklı adayların yiyeceklerini deneyip eşi olacak erkek yarasayı seçiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın önde gelen ismi Yossi Yovel, bu durumun daha önce bazı hayvanlarda gördüklerini ancak yarasalarda ilk kez böyle bir durumun yaşandığını söyledi. Yarasaların cinsel ilişkiye girmeden haftalar önce böyle bir davranışa başladıklarını ifade eden Yovel, dişi yarasaların kolonilerin alfa erkeklerine odaklanmadığını, gruptaki herhangi bir yarasayı eşi olarak seçebileceğini tespit ettiklerini belirtti. Bununla birlikte dişi yarasaların her üreme döneminde farklı bir eşe sahip olabildiklerini belirten Yosel, dişi yarasaların bu konuda kararlı bir süreç yürütmediklerini ifade etti.

Memeli türlerinin yüzde 20'sinden fazlasını yarasaların oluşturduğunu söyleyen yetkili, sayılarının bu kadar çok olmasına rağmen haklarında bilinmeyen pek çok şeyin olduğunu, kimilerinin mağaralarda yaşarken kimilerinin de şehir merkezlerinde yaşamasının, yarasaların farklı davranışlar sergilemesine neden olduğunu söyledi. Yarasaların yıllar boyunca birbirlerini tanımak için uğraştıkları düşündüklerini belirten Yovel, yarasaları tam olarak anlayabilmek için hala uzun bir sürecin olduğunu ifade etti.

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