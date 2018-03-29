Bodrum

Yaz aylarının en popüler adreslerinin başında gelir Bodrum. Deniz, güneş, eğlence ne ararsanız var. Peki ya Bodrum’u cazip kılan etkenler...

Artıları: Nem yok, sıcaklık rahatsız etmiyor. Doğal klima varmış gibi rüzgarlı bir havası var. Denizi muhteşem. Koyları şahane, Eğlence seçeneği çok Semtler arasında neredeyse 24 saat dolmuş taşımacılığı var.

Eksileri: Bir yerden bir yere gitmek zaman alabilir, yazın trafiği de çok oluyor. Fiyatlar pahalı gelebilir. Temmuz ve Ağustos aylarında otel ve uçak bileti fiyatları artabilir.