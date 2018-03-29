Bu yaz nereye gitmeli?
Bodrum
Yaz aylarının en popüler adreslerinin başında gelir Bodrum. Deniz, güneş, eğlence ne ararsanız var. Peki ya Bodrum’u cazip kılan etkenler...
Artıları: Nem yok, sıcaklık rahatsız etmiyor. Doğal klima varmış gibi rüzgarlı bir havası var. Denizi muhteşem. Koyları şahane, Eğlence seçeneği çok Semtler arasında neredeyse 24 saat dolmuş taşımacılığı var.
Eksileri: Bir yerden bir yere gitmek zaman alabilir, yazın trafiği de çok oluyor. Fiyatlar pahalı gelebilir. Temmuz ve Ağustos aylarında otel ve uçak bileti fiyatları artabilir.
Bu yaz tatili için hala nereye gideceğine karar veremediyseniz bu yazı tam size göre. İşte Türkiye’nin en popüler tatil yörelerinin artıları ve eksileriyle değerlendirdik.
29 Mart 2018 Perşembe 09:15
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