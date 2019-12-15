Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Türkiye'de 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14'ünde düzenli olarak "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor. Bu yılki çalışmalarda 143,7 kilometre sahil şeridinde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edilirken, bu yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280 ve chelonia mydas türü ise 312 bin 500 yumurta bıraktı.

Bu yumurtalardan 287 bin 424 caretta caretta yavrusu ve 250 bin chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 537 bin 424 yavru sahillerden ayrılıp denize kavuştu.