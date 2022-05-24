  • BIST 2.383,52
  • Altın 963.884
  • Dolar 16.1251
  • Euro 17.2579
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Bu yıl küresel ekonomi zor olacak

»
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu yılın küresel ekonomi için zor bir yıl olacağını vurgulayarak, "Üst üste gelen krizlerin ardından alabileceğimiz ders şu; düşünülemeyeni düşünün" dedi.
Bu yıl küresel ekonomi zor olacak

Georgieva, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) “Küresel Ekonomik Görünüm” başlıklı panele katıldı.

Georgieva, “2022’nin zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte birçok ülkede emtia fiyat şoku geliyor. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şok, geçen haftaki tam fiyat şoku. Çünkü belki de ekonominin daha zorlu sulara girdiği hissi. Petrol fiyatı düştü ama gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çin’de devam eden salgın tedarik zincirinde aksamalara sebep oluyor”

Gıda fiyatlarındaki yükselişin gerekçelerine değinen Georgieva, “Büyüme yavaşladığında benzin kullanımını azaltabiliriz ama her gün yemek durumundayız. Küresel olarak makul bir fiyatla yiyeceğe erişim konusundaki endişe çatı misali üzerimizde duruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın başında COVID-19’la mücadelede aşıların üretilmesinin ve uygulanmasının küresel ölçekte karantinaları da sonlandıracağının düşünüldüğünü hatırlatan Georgieva, buna rağmen halihazırda Çin’de devam eden salgınının tedarik zincirinde aksamalara sebebiyet verdiğini söyledi.

“Enflasyonu körükleyen düşünülemez şokların olduğunu öğrendik”

IMF Başkanı Georgieva, “(Ukrayna’daki) Savaşla birlikte enflasyonu körükleyen düşünülemez şokların olabileceğini öğrendik. Bu anlamda şoka daha yatkın bir dünyada yaşadığımız yönünde daha geniş bir ders aldık.” ifadelerini kullandı.

Georgieva, Ukrayna ekonomisinin bu yıl en az yüzde 35-40, Rusya ekonomisinin ise yüzde 11,5 ile daralma resesyona girmesinin beklendiğini, Mısır, Sri Lanka ve Lübnan gibi ekonomilerde ekonomik zorlukların hissedildiğini duyurdu.

Son dönemde küresel ekonomiyi derinden etkileyen pek çok konuda alınması gereken bazı önemli derslerin olduğunun altını çizen Georgieva, “Üst üste gelen krizlerin ardından alabileceğimiz ders şu; düşünülemeyeni düşünün. (Salgınla birlikte) ekonominin durdurulması düşünülemezdi. Avrupa’da bir savaş ortaya çıkana kadar düşünülemezdi. Kaç kere daha düşünülemeyecek durumlar meydana gelecek?” diye konuştu.

Ekonomilerin dirençli olması için bir bütün olarak tüm unsurlarıyla hazırlıklı ve sağlıklı olması gerektiğini belirten Georgieva, örneğin sadece dirençli bir bankacılık sisteminin, sosyal meseleler, insanların çalışma koşulları ve gelecek nesillere aktarılabilecek daha dirençli bir dünya olmaksızın yeterli görülemeyeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 mayıs 2022 itibarıyla dövizde son durum21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:14
  • 20 mayıs 2022 itibarıyla dövizde son durum20 Mayıs 2022 Cuma 08:33
  • 19 mayıs 2022 itibarıyla dövizde son durum19 Mayıs 2022 Perşembe 08:25
  • Borsa günü yatay tamamladı25 Mart 2022 Cuma 20:35
  • Borsa günü düşüşle tamamladı24 Mart 2022 Perşembe 19:45
  • Borsa günü yükselişle tamamladı22 Mart 2022 Salı 19:40
  • Borsa, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi18 Mart 2022 Cuma 19:10
  • Borsa günü yükselişle tamamladı17 Mart 2022 Perşembe 20:40
  • Borsa günü düşüşle tamamladı15 Mart 2022 Salı 22:05
  • Borsa günü yükselişle tamamladı11 Mart 2022 Cuma 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti