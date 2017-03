O, 9 bin takipçiye sahip Kıbrıslı bir blogger aynı zamanda bir avukat ve bir moda tutkunu…

Gökçe Tara Engüzel,DETAY’a bu yılın moda akımıyla ilgili küçük sırlarını paylaştı. Moda kurbanı olmamak ve doğru alışveriş yapabilmek için neler yapılabileceğini anlattı.

Ülkü Şekerci/ DETAY ÖZEL

Öncelikle bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

Çok kısa özet vermem gerekirse, 1992 Girne doğumluyum. İsmim Gökçe Tara Engüzel. Girne Amerikan Üniversitesi’nde LLB Law mezunuyum. Staj şartını Girne Savcılık Hukuk Dairesinde tamamladım. Şu an Londra’da LLM ( Master of Law ) öğrencisiyim. Stil ve tarz ile ilgili bir bloggum var. Tarz ve Stil tutkunuyum diyebilirim.

Bu yıl nasıl giyinmeliyiz?

Bu yıl özellikle canlı renklerin yılı, yeşiller, kırmızılar, maviler, sarılar, turuncular, pembeler çokça görülecek. Bunun dışında gümüş, bronze, rose ve altın kıştan, yaz sezonunda giriş yapacak. Bu yıl bayanlar için yine modeline göre uzun veya kısa her boy elbiseler çok kullanılacak. Ayrıca dökümlü t-shirtler, mini üstler, örgüden büstiyerler, Kısa paça tiril tiril bol paltolonlar yine var olmaya devam edecek. Ayakkabılara gelince, vintage küçük topuklu ayakkabılar gözde olacağa benziyor. Bunun dışında tek bant stilettolar ,düz platformlu sandaletler , tüylü ve/veya ponponlu terlikler moda. 2017 yaz modasında çantalar küçülüyor. Çanta üzerinde desen ve/veya hayvan resimleri olmazsa olmazı gibi görünüyo . Püsküllü, ponponlu küpeler ve kolyeler yine bu yaz da bol bol kullanılacaktır. Aksesuara gelince gözlüklerde vintage modası heryeri sarmış durumda bunun dışında takılarda ise abartı ve renk yine bu yaz hakimiyetini korumaktadır.

Aksesuar sizin için önemli midir?

Aksesuar benim için vazgeçilmezdir. Bir kıyafet aksesuarsız asla tamamlanamaz. Aksesuarda asla vazgeçemediğim takı küpedir. Büyük küpelere karşı zaafım yaklaşık 13 senedir devam ediyor. Bunun dışında aksesuar derken akla sadece takı gelmemelidir. Saçınıza taktığınız bandana, taç ve/veya boynuna taktığınız eşarp dahil broştan tuttun kemere kadar kıyafeti tamamlayıcı tüm ürünler aksesuara giriyor. Bana göre, aksesuarsız kıyafetin sıradan olması kaçınılmazdır.

Tasarımlarınız gündüz ve gece olarak ayırsak, en çok hangi tarz çalışıyorsunuz?

Öncellikle ben tasarımcı değilim. Tasarım ürün yapmıyorum. Genelde kendim için yaratıp giymeyi severim. Benim moda alanında ki merağım kesinlikle moda tasarım alanında değildir. Moda tasarım için belirli bir eğitim almak, kumaşlara meraklı olmak, çiziminin iyi olması ve terzilik yeteneğinin var olması ile gelişip, oluşması gerekir. Bu alanla kesinlikle bir ilgim yoktur. Stil danışmanlığı rolünde ise, insanların stillerini kendileri yaratmalıdır diye düşünmekteyim. Çünkü tarz ve stil, insanın kimliğini oluşturur. Bir gün maskülen giyinip öteki gün bohem takılıp, üçüncü gün swag tarzı giyinmeye çalışırsanız bu çok komik olur. Aslında, tarz olmakla komik olmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve o çizgiyi korumak çok zordur. Bu yüzden stil danışmanlığını da ben pek sevmiyorum ve o alanda kendimi görmüyorum. Ben modanın, styling yönüyle ilgileniyorum. Hazır parçaları seçmek, renk kombini yapmak, tarz ve stile göre kıyafetleri bir araya getirmek en sevdiğim şey ve bu konuda da kendimi verimli görüyorum. Mesela, Hangi tarzı söylerseniz söyleyin alışverişte takı ve aksesuarları dâhil o tarzı kişiye en iyi şekilde yansıtabiliyor ve üstünde yaratabiliyorum. Defilelerde yapılan styling ise diğer bir en sevdiğim iş, onda da fashiondesignerların yarattığı kıyafetleri, hazır olarak alıp, saç, takı, ayakkabı, aksesuar ve parça kombineyle giydirip defileye sunuyorsunuz. Tabi Kıbrıs’ta böyle bir adet yok diye biliyorum. Genellikle stylingide tasarımcılar yapıyor yalnız itiraf etmeliyim ki KKTC’de bu şekilde yapılmış birbirinden rezalet defileler izledim. Son zamanlarda ülkemizin moda alanında diğer senelere göre daha çok ilerlediğini ve geliştiğini gördüğümü itiraf etmeliyim ama profesyonellik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Herkes bildiği işi yapıp, yeteneğinin, eğitiminin el verdiği alanlarda boy gösterirse, daha iyi işler çıkacağına inanıyorum. Buda tabi ki, benim naçizane fikrim.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Kişisel özelliklerinizle bağlantılı olarak mı şekilleniyor?

Benim tarzım tam olarak bir çeşide odaklı değil. Her ne kadar dışarıdan çok sert ve soğuk gözüktüğüm söylense de aslında ben bunun renkli karakter ve ruh halimden kaynaklandığını düşünüyorum. O gün ki ruh halim ile tarzım şekilleniyor. Ruh halim mesela izlediğim bir filme göre bile değişebiliyor. Bir gün vintage tarzını ele alıp ertesi gün kokoş bir tarzda giyinebiliyor. Benim için önemli olan o gün seçtiğim tarzı en iyi şekilde kombinleyebilmek.. Bunun dışında, aslında bloğumda bu sorunun cevabını uzun uzun verdim tekrarlamak istemiyorum ama kısa bir özet geçmem gerekirse eğer, tarz olmak için öncelikle kendi karakterini, zevkini ve dusunceni yansıtacak tarzı bulmaktan geçiyor. Tarzı Maskulenmi ? Spor mu? Şık mı? Kokoş mu? Profesyonel mi? Bohem mi? Vintage mi? Gothicmi ? Hippi mi ?Swagmi ? ( ve pek tabi daha bir sürü tarz çeşidi vardır ) Hangisinin kendisine en yakın ve onun kimliğini yansıtacağını anlayıp öğrenmesi ve bulması kesinlikle şarttır. Tarz genellikle, zevk, karakter, düşünce ve kendine yakışanı yansıtmaktan oluşur. Instagram ve sosyal medyada bir çokbloggerları, ünlü kişileri ve/veya modacıları takip ederek, onların kıyafetlerini kopyalayıp giymek kesinlikle tarz değildir. Kopyala-yapıştır ürünü tarzları benim gibi bir çok kişi anlayabiliyor ve bu da o kişinin tarzı olmadığı konusunda kafamda net bir düşünce oluşturuyor. Lakin dikkat çekmek isterim ki, Motivasyon ve esinlenme ile özenme ve kopyala yapıştır yapmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve sizi temin ederim ki tamamen ayrı şeylerdir. Buna belirtikden sonra, kişi tarzını bulup, o tarz türüne bağlı modayı tabi ki takip etmeli çünkü mesela vintage tarzı olan bir kişi için her sene vintage modası değişmektedir. Bir sene 90lar modası olduğunda öteki sene 70ler modası ele alınabilir. Modayı takip etmekte modern ve trend olmak için şartdır. Lakin her moda olan şeyi giymek kesinlikle yanlıştır. Moda olan şeyin tarzına uyup uymadiği, senin saç rengine, vucut tipine uyup uymayacaği kesinlikle göz önünde bulundurulup, o şekilde kullanılmali ve/veya kullanılmamalıdır.





Moda size ne ifade ediyor?

Moda bence bir kadının gününe başlarken hayatına renk katan giyim zevkinin her mevsim yenilenen kataloğudur. Modacılar modayı yaratır kadınlar onun içinden özenle kendine hitap edeni ve uyanı alıp, kullanır.

Moda mahkûmu olmamak için hangi modalardan uzak durmalı?

Moda mahkumu olmamak için her televizyonda, sosyal medyada, defilelerde görüleni alıp giymemek gerekir. Kadınlarımızın ‘’ Aman şu çok moda heryerde görüyorum’’ dedikleri her ürünü alıp takmamaları ve/veya kullanmamaları gerekir’’. Moda mahkûmu olmamak için vücudumuzu, yaşımızı, tarzımızı, tarzdaki akımı iyi tanımamız gerekir. İyi taşıyamadığınız bir şeyi sırf moda diye giymek çok yanlıştır. Fikrimiz olmayan bir tarz benzetmek için kombinlemek yanlıştır. Yaşımıza uymayan renk ve modelleri moda diye kullanmak yanlıştır. Tarz olmak ile komik olmak arasında ki o çizgi gerçekten çok incedir.

Gardırobum eşyayla dolu ve ben hâlâ almaya devam ediyorum! Doğru alışveriş yapmanın ve gardıropta fazla eşya bulunmamasının yolu nedir?

Doğru alışveriş yapmak doğru kombin yapmaktan geçer. Tabi ki doğru kombin yapmak için stil bilmek modayı takip etmek lazım .Alışverişe gitmeden önce dolabımızda ki parçalara göz atmak lazım.Rastgele alışveriş yaparsak eve geldiğimizde dolabımızda ki giysilerle kombinleyemeyiz. Böylelikle de dolap dolar taşar, bizde giyecek bir şey bulamayız.

Ara mevsimde giyinemiyorum; yani kalın ve ince giyinmek arasında kalıyorum? Nasıl giyinmeli?

Ara mevsimlerde kat kat giyinmek en akıllıca yoldur . Mesela renkli bir t-shirt veya ince bir gömlek üstüne bir hırka ve/veya ceket olabilir. Eğer daha da üşüyorsak, ceket ve/veya hırkanın da üstüne bir şal atabiliriz. Böylelikle gün içinde sıcaklık değiştikçe üstümüzdekileri çıkararak terlemeden mevsimi sağlıklı geçiririz.

Hızlı Tur Bölümü



Burcunuz : Yay



Tuttuğunuz takım: Takım tutmuyorum.



En sevdiğiniz renk? Mavi.



Ne tür müzik dinlersiniz? Trance ve House dışında tüm müzik türlerini dinlerim.



Benzetildiğiniz biri var mı? Benzetildiğim biri yok ama çok sık duyduğum bir şey var ki Türk’e hiç benzetilmiyorum. Genelde Kıbrıslıyım dediğimde insanlar çok şaşırıyor.