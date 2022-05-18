Bu yıl tokat yedi, gelecek yıl ev sahibi olacak: 2023’teki töreni Chris Rock sunacak

Bu yılki Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran skandal olaydan sonra yeni bir söylenti kulislerde dolaşıyor. 2023 Oscar Ödül Töreni'ne Chris Rock'ın ev sahipliği yapması bekleniyor.

2022 Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith büyük bir skandala imza atmış ve tüm dünyanın gözü önünde sahnede Chris Rock’a tokat atmıştı. Smith’in bu hareketinin nedeni ise Rock’ın, Jada Pinkett Smith’in kısa saçlarını espri konusu yapmasıydı.

Smith aslında espriyi duyduğunda gülmüş, ancak eşi Pinkett Smith’in bozulduğunu görünce tepki göstermekte gecikmemişti. Smith, şiddet gösterdikten dakikalar sonra da en iyi erkek oyuncu ödülü ile onurlandırılmıştı. Yaşanan şiddet skandalı uzun süre gündemde kalmış ve sonunda Smith’in Akademi etkinliklerinden 10 yıl men edilmesine karar verilmişti.

Şimdi de yeni bir söylenti Will Smith’te tokat etkisi yaratacak gibi görünüyor. New York Post’un haberine göre; ünlü komedyen Chris Rock, gelecek yıl Oscar Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak.

ABC’nin Eğlence Başkanı Craig Erich, Deadline’a verdiği demeçte, 57 yaşındaki Rock’ın bir sonraki ödül törenini yönetmeye açık olduğunu söyledi. Erich ayrıca, mart ayında yapılacak gelecek yılki gösterinin daha da iyi olacağını belirtti.

Yayın yöneticisi, bu yılki reytinglerden memnun olduğunu, ancak bir dahaki sefere Rock’ın sunuculuğunu yapma kararının muhtemelen izleyiciyi daha da artıracağını söyledi: “Açıkçası bu yılki yayında, şovun olumlu yönlerini gölgede bırakan pek çok tartışma vardı, ancak programdan gerçekten çok memnun kaldım.”

Bu yılki yayının reytingleri yüzde 58 arttı ve ortalama 16,6 milyon izleyici geldi. 53 yaşındaki Smith’in sahneye çıkıp Rock’ın yüzüne tokat atmasının ardından birçok kişi töreni izledi.

Ancak Erwich, izleyici sayısının tokat gerçekleşmeden önce arttığını vurguladı ve şunları söyledi: “Bu talihsiz andan önce bile, gösteriyi izleyen sayısı artmıştı.”

Törene Wanda Sykes, Amy Schumer ve Regina Hall ev sahipliği yaptı.