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Bu yiyecekler cinsel yaşantınızı olumsuz etkiliyor!

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Bu yiyecekler cinsel yaşantınızı olumsuz etkiliyor!
Yediğiniz yiyecekler cinsel hayatınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor.

Son zamanlarda cinsel hayatınız istediğiniz gibi gitmiyorsa sorun tükettiğiniz besinlerle ilgili olabilir. İşte seks hayatını olumsuz etkileyen yiyecekler…

Monosodyum Glutamat

Paketli yiyeceklerde bulunan MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat, yiyeceklere lezzet vermek amacıyla eklenir. Ancak baş ağrısından depresyona ve libido düşüklüğüne kadar pek çok zararı olduğu söylenmektedir.

Kahve

Sürekli kahve tüketimi böbreküstü bezlerinin çalışmasını zaman içinde sektey uğratır. Bu sebeple seks hormonları da dahil bazı hormonlar yeterli miktarda üretilemeyebilir.

Gazlı içecekler

Yapılan araştırmalara göre gazlı içecekler depresyon sebebi. Depresyon ise libidonun büyük düşmanlarından biri.

Peynir

Pek çok peynir antibiyotikler ile tedavi edilen ineklerin sütünden elde edildiği için aşırı tüketim zamanla hormon bozukluğuuna neden olabilir. Bu hormonlar bozukluğundan seks hormonları da etkilenir.

Cinsel işlev bozukluğu görülebilir. Aldığınız peynirlerin antibiyotik tedavisi görmemiş ineklerin sütünden olduğundan emin olun ve güvenilir markaları tercih edin.

Yapay tatlandırıcılar

Aspartam gibi yapay tatlandırıcıların mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılanmasını engellediği belirtilmektedir. Çok fazla yapay tatlandırıcı içeren yiyecekler ve içecekler libidoyu olumsuz etkiler.

Konserve çorbalar

İçerisinde bol miktarda koruyucu barındıran konserve çorbalar, yüksen kan basıncına neden olur. Dolayısıyla cinsel organlar gibi vücudun belirli bölümlerine kan akışı azalabilir ve bu sebeple ereksiyon sorunlarına neden olabilir.

Patates cipsleri

Genelde patates cipslerinde ucuz ve kalitesiz yağlar kullanılır. Bu yağlar vücutta libido düşüklüğü de dahil olmak üzere pek çok hasara neden olur. Hormon bozukluğuna neden olarak seks hormonlarının üretimini olumsuz etkiler.

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