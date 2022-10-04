Bu yiyecekler güçlü bir testosteron seviyesinin anahtarı

Vücutta bir dizi hayati rol oynayan erkek cinsiyet hormonu testosteronun işlevleri arasında, libido, yağ dağılımı, kas kütlesi ve sperm kalitesi yer alıyor. Peki yüksek testosteron için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Vücutta kas inşa eden, kemiği güçlendiren, saç büyümesine, ruh haline ve bilişsel işleve katkıda bulunan testosteronun seviyesinin düşmesi sağlığı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, bir erkek yaşlandıkça testosteronun doğal olarak azaldığını vurgularken unlu mamuller, cips ve fast food gibi işlenmiş yiyecekleri tüketen erkeklerin testosteron seviyelerinde daha hızlı bir düşüş görüldüğünü belirtiyor.

Aynı şekilde, sağlıklı bir diyet yapanlar, testosteron seviyelerinde bir artış görebilir ve uzmanlar da testosteron için belirli besinleri içeren gıdalar açısından zengin bir diyetin benimsenmesini öneriyor.

Peki yüksek testosteron seviyesi için ne tüketilmeli?

YUMURTA

İnsanlara, çoğu sağlıklı diyette yumurta yemeleri tavsiye edilir. Yumurta, testosteron üretimine yardımcı olan yüksek protein, D vitamini ve Omega-3 kaynağıdır. Çoğu insan için günde bir ila iki yumurta iyi bir ölçüttür.

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, testislerdeki testosteron üreten hücrelerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, Omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir.

Önceki çalışmalar, Omega-3’ün erkeklerde toplam testosteron seviyelerini artırdığını ortaya koydu.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler açısından zengin bir diyet, düşen testosteron seviyelerine yardımcı olabilir.

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu sebzeleri tüketen erkeklerin magnezyum seviyelerinde de yüksek bir artış vardı ve bu da testosteronun yükselmesini sağladı.

AVOKADO

Avokado, yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra testosteron seviyelerine fayda sağlayan magnezyum açısından zengindir.

Bu meyve ayrıca, vücuttaki testosteron metabolizmasını etkileyen ve testosteron bozulmasına karşı koruyan bor olarak bilinen bir mineral içerir. İçindeki zengin yağ asitleri ve çinko da testosteronu olumlu etkiler.