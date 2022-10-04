  • BIST 3.458,03
  • Altın 1031.46
  • Dolar 18.5721
  • Euro 18.5296
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Bu yiyecekler güçlü bir testosteron seviyesinin anahtarı

» »
Vücutta bir dizi hayati rol oynayan erkek cinsiyet hormonu testosteronun işlevleri arasında, libido, yağ dağılımı, kas kütlesi ve sperm kalitesi yer alıyor. Peki yüksek testosteron için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz?
Bu yiyecekler güçlü bir testosteron seviyesinin anahtarı

Vücutta kas inşa eden, kemiği güçlendiren, saç büyümesine, ruh haline ve bilişsel işleve katkıda bulunan testosteronun seviyesinin düşmesi sağlığı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, bir erkek yaşlandıkça testosteronun doğal olarak azaldığını vurgularken unlu mamuller, cips ve fast food gibi işlenmiş yiyecekleri tüketen erkeklerin testosteron seviyelerinde daha hızlı bir düşüş görüldüğünü belirtiyor.

Aynı şekilde, sağlıklı bir diyet yapanlar, testosteron seviyelerinde bir artış görebilir ve uzmanlar da testosteron için belirli besinleri içeren gıdalar açısından zengin bir diyetin benimsenmesini öneriyor.

Peki yüksek testosteron seviyesi için ne tüketilmeli?

shutterstock_2021353973-660x370.jpg

YUMURTA

İnsanlara, çoğu sağlıklı diyette yumurta yemeleri tavsiye edilir. Yumurta, testosteron üretimine yardımcı olan yüksek protein, D vitamini ve Omega-3 kaynağıdır. Çoğu insan için günde bir ila iki yumurta iyi bir ölçüttür.

shutterstock_176298755-660x440.jpg

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, testislerdeki testosteron üreten hücrelerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, Omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir.

Önceki çalışmalar, Omega-3’ün erkeklerde toplam testosteron seviyelerini artırdığını ortaya koydu.

shutterstock_1426779992-1-660x440.jpg

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler açısından zengin bir diyet, düşen testosteron seviyelerine yardımcı olabilir.

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu sebzeleri tüketen erkeklerin magnezyum seviyelerinde de yüksek bir artış vardı ve bu da testosteronun yükselmesini sağladı.

shutterstock_785296315-660x441.jpg

AVOKADO

Avokado, yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra testosteron seviyelerine fayda sağlayan magnezyum açısından zengindir.

Bu meyve ayrıca, vücuttaki testosteron metabolizmasını etkileyen ve testosteron bozulmasına karşı koruyan bor olarak bilinen bir mineral içerir. İçindeki zengin yağ asitleri ve çinko da testosteronu olumlu etkiler.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa ertesi gün hapını ücretsiz hale getiriyor22 Eylül 2022 Perşembe 23:52
  • Kadınların en çok cinsel ilişki istediği yaş açıklandı19 Eylül 2022 Pazartesi 23:17
  • D vitamininin iyi bir cinsel yaşam için son derece önemli olduğu açıklandı17 Eylül 2022 Cumartesi 23:23
  • Haftada üç kez seks yapmak böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olabilir15 Eylül 2022 Perşembe 23:11
  • İnsan yumurtalarında protein keşfi… Kısırlığın nedenini açıklayabilir08 Eylül 2022 Perşembe 23:05
  • Britanya'da 15 yaşındaki genç, penisine kablo soktu06 Eylül 2022 Salı 19:16
  • Uzmanlar uyardı: Sosyal medya cinsel hayata zarar veriyor03 Eylül 2022 Cumartesi 23:45
  • Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...03 Eylül 2022 Cumartesi 11:06
  • Yumurta dondurmada yaşa dikkat!03 Eylül 2022 Cumartesi 09:28
  • Seksten sonra neden çabucak uyku haline geçildiği belli oldu31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti