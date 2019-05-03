  • BIST 93.822
  • Altın 244,119
  • Dolar 5,9641
  • Euro 6,6544
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Bu yollar trafiğe kapatılacak!

» »
Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Bu yollar trafiğe kapatılacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından (LTB) 4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar günleri Ortaköy ışıklarının bulunduğu kavşakta (Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi) yapılacak asfalt çalışmaları nedeniyle Cumartesi günü (4 Mayıs) sabah saat 06:00 itibari ile, Lefkoşa’dan hastaneye gidiş yönü trafiğe kapatılacaktır.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 Myıs Pazar günü yol trafiğe açılacaktır.  LTB'den yapılan açıklamada  sürücülerin asfaltlama çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Bizim için kurumsal temeldeki ilişkiler önemlidir”30 Nisan 2019 Salı 12:46
  • Harmancı: Lefkoşa’da yeni kapı talebi zorunluluk30 Nisan 2019 Salı 11:48
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor30 Nisan 2019 Salı 11:25
  • LTB’nın taşınır ve taşınmaz mallarına ait sıgortaların yenilenmesi için sözleşme imzalandı29 Nisan 2019 Pazartesi 13:00
  • Lefkoşa Kent Parkı tartışması devam ediyor... "Yarışma yapılmalı"28 Nisan 2019 Pazar 19:24
  • Bu bölgelerde tam 6 saat elektrik kesintisi olacak!28 Nisan 2019 Pazar 14:35
  • Lefkoşa'da araçta yapılan aramadan Hint keneviri ve kokain çıktı28 Nisan 2019 Pazar 13:20
  • “Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.28 Nisan 2019 Pazar 11:52
  • LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor25 Nisan 2019 Perşembe 12:09
  • LTB, iş yerlerini denetledi: 1 iş yerinin faaliye durduruldu, 9 iş yeri uyarıldı25 Nisan 2019 Perşembe 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti