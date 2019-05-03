Bu yollar trafiğe kapatılacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından (LTB) 4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar günleri Ortaköy ışıklarının bulunduğu kavşakta (Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi) yapılacak asfalt çalışmaları nedeniyle Cumartesi günü (4 Mayıs) sabah saat 06:00 itibari ile, Lefkoşa’dan hastaneye gidiş yönü trafiğe kapatılacaktır.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 Myıs Pazar günü yol trafiğe açılacaktır. LTB'den yapılan açıklamada sürücülerin asfaltlama çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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