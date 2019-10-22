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Bu yollar yarın trafiğe kapalı olacak

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Polis Basın Subaylığı , “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019 nedeniye bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Bu yollar yarın trafiğe kapalı olacak

Açıklamada şöyle denildi:

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinatörlüğünde, sivil kurum, kuruluş, halk örgütü personeli ile uluslararası arama kurtarma konseyine üye, üniversite arama kurtarma kulüpleri öğrencilerinin katılımıyla, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü prova ve 24 Ekim 2019 Perşembe günü İskele Boğaz bölgesinde, “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” icra edilecektir.

            Tatbikat kapsamında, Gazimağusa - Karpaz Anayolunun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasından kalan kısmı, her iki tarihte 12:00 - 18:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacaktır.  Ulaşım; Yarköy - Turnalar - Ergazi - Kurtuluş güzergâhından sağlanacaktır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. 

 

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