Bu yollara dikkat!

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.
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